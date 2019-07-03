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台南北外環道路 增設國道1號交流道過關

2019-07-03 18:24中央社 台南3日電

台南都會區北外環道路增設國道1號交流道計畫經交通部審查過關，這項計畫新闢道路長度3.27公里，預計114年完成，建構橫貫台南市新市區、永康區至北區新交通路廊。

台南市政府今天表示，2日由副市長許育典率工務局長蘇金安、交通局相關團隊前往交通部高速公路局提案爭取，經審查當場同意通過。

計畫增設北外環交流道，位於新市區施工中的「北外環第3期新建工程」與國道1號相交位置，藉此增設由北外環北出銜接國道1號、另一端由國道1號南入連接北外環的兩股匝道，總建設經費17億9900萬元，新闢長度共3.27公里。

台南市政府工務局表示，北外環道路增設國道1號交流道，串連銜接台南都會區北外環道路，除彰顯對外交通串聯效果，更可疏導現況尖峰時段台南市永康交流道壅塞情形，及往返南市安平區、新營區兩地，可減短約12分鐘路程，降低交通壅塞困境，並快速連結南市核心區交通樞紐，進而翻轉舊城區運輸脈絡。

增設國道1號交流道案，將配合未來北外環第2、4期工程進行，預計可同步於民國114年完成，建構橫貫台南市新市區、永康區至北區新交通路廊。屆時可強化台南地區交通運輸、並促進整體產業發展及蓬勃觀光發展。

國道高速公路

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