嘉義豪大雨平地出現「一線天」奇景 攝影師拍錄驚呼

2019-07-03 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣文化基金會董事、攝影師呂炎坤在太保市台糖白鴿厝農場，拿手機拍到天空「一線天」奇景，只見天空大片烏雲罩頂，雲腳整齊得幾乎呈一直線。圖／呂炎坤提供 分享 facebook 嘉義縣市今天受低壓帶對流旺盛影響，上午烏雲密布，沿海地區豪大雨不斷，嘉義縣文化基金會董事、攝影師呂炎坤在太保市台糖白鴿厝農場，拿手機拍到天空「一線天」奇景，只見天空大片烏雲罩頂，雲腳整齊得幾乎呈一直線，在地平線與天空間出現「一線天」，令他嘖嘖稱奇。

嘉義氣象站說，嘉義縣市以沿海布袋鎮累計降102.5毫米雨量最多，受低壓帶對流旺盛影響， 民眾在平原可見俗稱的「一線天」，但此並非氣象專業術語，沿海地區低壓帶往內陸推移，雲層壓得極低，形成一般俗稱的「一線天」。

呂炎坤說，嘉義地區清晨降下間歇性大雨，上午10點多，他正開車行經太保市白鴿厝農場，當時天空烏雲密布，天色頓時變得昏暗，只見天空大片烏雲籠罩，幾乎罩在天際線，雲腳整齊得幾乎呈一直線，在地平線與天空間出現「一線天」。

對流旺盛夏季氣候，氣象變化多端，前陣子，嘉義天空出現雨瀑，今天又出現「一線天」奇景，成為民眾熱門有趣生活話題。中央氣象局指出，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風或伴隨冰雹發生；強大雨勢威脅各項戶外活動，將造成能見度欠佳，影響行車安全，山區也容易發生坍方、落石、土石流，請民眾注意。