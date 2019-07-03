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日本九州暴雨下不停！鹿兒島等三縣撤離124萬人

有線電視敦親睦鄰 探視社區長輩致贈加菜金

2019-07-03 15:25聯合報 記者謝進盛╱即時報導

關懷社區長者，台南南天有線電視副總經理陳耀今天冒雨率領員工，前往西港港東里活動中心，除捐贈2萬5千元加菜金，更與50多位阿公阿嬤閒話家常，用具體行動表達對長輩的關懷。

上午雖然下著大雨，西港港東社區卻是熱鬧滾滾，有些長輩一早就如往常來到活動中心，西港區長林耿漢也到場關心，肯定業者回饋地方。

陳耀等人說，今天是特地來西港港東里擔任一日志工，將幸福傳遞給社區長者，一行人也和阿公阿嬤逗陣畫畫、做植物手染DIY，作伙吃飯，並且捐贈加菜金，希望老人家們吃得好、吃得健康。今年也積極和社區里長、政府單位共同攜手帶進更先進的網路科技資源，像智慧村里/智慧社區監控、居家健康照護等多元服務。

西林耿漢表示，西港將近有20%老年人口，政府推動長照2.0，落實社區在地老化政策立意很好，但是光靠政府的財源及服務卻是遠遠不足，真正需要民間企業像南天電視台公司，大家共同參與。

港東里長方郭秀雲也指出，港東里的老人共餐活動，不僅止於「吃一頓飯」而已，從105年起從周一到周五每天規劃提供社區、獨居老人家做活動和享用午餐，目前平均都有30至40多位長輩參與。現在只要時間一到，大家攏會相約逗陣來活動中心吃飯、做運動，越活越健康。

關懷社區長輩，南天有線電視副總經理陳耀（左）拜會西港港東里長方郭秀雲（右）致贈加...
關懷社區長輩，南天有線電視副總經理陳耀（左）拜會西港港東里長方郭秀雲（右）致贈加菜金。圖/南天有線提供
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老年人口獨居老人老化

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