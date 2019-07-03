有線電視敦親睦鄰 探視社區長輩致贈加菜金

2019-07-03 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



關懷社區長者，台南南天有線電視副總經理陳耀今天冒雨率領員工，前往西港港東里活動中心，除捐贈2萬5千元加菜金，更與50多位阿公阿嬤閒話家常，用具體行動表達對長輩的關懷。

上午雖然下著大雨，西港港東社區卻是熱鬧滾滾，有些長輩一早就如往常來到活動中心，西港區長林耿漢也到場關心，肯定業者回饋地方。

陳耀等人說，今天是特地來西港港東里擔任一日志工，將幸福傳遞給社區長者，一行人也和阿公阿嬤逗陣畫畫、做植物手染DIY，作伙吃飯，並且捐贈加菜金，希望老人家們吃得好、吃得健康。今年也積極和社區里長、政府單位共同攜手帶進更先進的網路科技資源，像智慧村里/智慧社區監控、居家健康照護等多元服務。

西林耿漢表示，西港將近有20%老年人口，政府推動長照2.0，落實社區在地老化政策立意很好，但是光靠政府的財源及服務卻是遠遠不足，真正需要民間企業像南天電視台公司，大家共同參與。