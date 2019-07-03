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吳鳳紀念園區BOT解約荒廢 嘉縣議員憂變治安死角

2019-07-03 14:44聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣台18線阿里山公路旁，縣府管理的中埔鄉吳鳳公園，採促進民間參與公共建設BO...
嘉義縣台18線阿里山公路旁，縣府管理的中埔鄉吳鳳公園，採促進民間參與公共建設BOT委外經營，得標廠商去年解約，議員何子凡日前勘查，發現園區荒煙蔓草。圖／何子凡提供
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嘉義縣台18線阿里山公路旁，縣府管理的中埔鄉吳鳳公園暨吳鳳紀念園區，採促進民間參與公共建設BOT委外經營，得標廠商去年解約，因管理不善園區荒煙蔓草，議員何子凡上午質詢砲轟園區雜草叢生，提議改做生存遊戲漆彈場，或規劃做茶博館，妥善管理避免淪為治安死角；縣長翁章梁說，會續辦BOT招商，是否做茶博館將納入評估。

嘉縣首件BOT案「中埔鄉吳鳳公園停車場」，點交3年未動工，得標業者台中市茶茂閤國際公司旗下台灣新旺公司去年10月與縣府終止契約，業者原預計投資1億元，9月完成新建立體停車場及茶文化商場，提供餐飲、展售等，因陸客大減等因素解約。

何子凡說，他日前勘查吳鳳公園暨吳鳳紀念園區，發現閒置荒廢，荒煙蔓草，乏人管理，吳鳳公園過去是阿管處遊客中心，如今荒廢，勘查過程還被自動播音聲響嚇一跳，誤以為「鬧鬼」，當地位在阿里山公路旁，交通便利遊客多，與其荒廢浪費，不如改做生存遊戲漆彈場，或利用阿里山茶區優勢，規劃做茶博館，帶動茶產業及觀光發展。

翁章梁說，會續辦BOT招商，農委會無補助地方蓋茶博館案例，他繼續爭取中，吳鳳公園暨吳鳳紀念園區是否改做茶博館，會納入評估。經發處說，縣府及中埔公所早年合作開發吳鳳紀念園區委外經營，業者以「中華民俗村」名義營業，閩南式建築吸睛，成為旅遊熱點，後因大型遊樂區興起，業者虧損，縣府2010年收回。

中埔鄉公所說，吳鳳公園與吳鳳紀念園區相距1公里，由已故建築大師漢寶德1985年設計興建，早期吳鳳紀念園區規劃定位及遊憩功能，不符現代觀光休閒需求，BOT案延宕多年，盼加速開發帶動地方發展。

嘉義縣台18線阿里山公路旁，縣府管理的中埔鄉吳鳳公園，採促進民間參與公共建設BO...
嘉義縣台18線阿里山公路旁，縣府管理的中埔鄉吳鳳公園，採促進民間參與公共建設BOT委外經營，得標廠商去年解約，議員何子凡日前勘查，發現園區荒廢。圖／何子凡提供
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嘉義縣台18線阿里山公路旁，縣府管理的中埔鄉吳鳳公園，採促進民間參與公共建設BOT委外經營，得標廠商去年解約，議員何子凡日前勘查，發現園區荒煙蔓草。圖／何子凡提供
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嘉義縣台18線阿里山公路旁，縣府管理的中埔鄉吳鳳公園，採促進民間參與公共建設BOT委外經營，得標廠商去年解約，議員何子凡日前勘查，發現園區荒煙蔓草。圖／何子凡提供
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