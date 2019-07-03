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六輕氣爆賠償喬不定 台西養殖權益會揚言8日封路抗議

2019-07-03 14:29聯合報 記者李京昇╱即時報導

台塑六輕芳香烴三廠今年4月初發生氣爆大火，周邊農漁養殖、住家都受影響，雙方賠償迄今仍喬不定，台西、麥寮地區受災民眾揚言8日要再到六輕抗議捍衛權益。

台西養殖權益促進會理事長林源泉表示，氣爆後台西鄉養殖魚塭蒙受污染出現病變，台塑卻拒絕與業者直接面對面談論損害賠償，只肯間接關係人公所、縣府協調賠償，毫無承擔責任擔當。

他說，六輕在雲林20年來，讓養殖環境每況愈下，如今已經到了山窮水盡的地步，工安事件發生也近3個月，台塑賠償方案百般推託遲遲未定，甚至引發地方對立，危害地方和破壞環境的資本家，必須嚴厲譴責。

林源泉表示，受害養殖業者不會接受公所或縣府與台塑簽訂沒有受害者和解書，8日將受害鄉民將發起要封路抗議行動，台西養殖權益促進會將會到場聲援，一起抗議無良商人。

縣議員黃淑鈴也說，縣府是監督機關，但未善盡督導責任，工安事件發生後更大言不慚説能代表受害者，也是唯一的溝通窗口，養殖業者的權益卻受損，大家也不能接受縣府說詞。

台塑麥寮管理部回應，氣爆後已請建築技師、相關單位做各項鑑定，對所有申報災戶和漁農全採從寬認定，連休耕也予賠償，多次協商審核，也早核定出麥寮有9千2百多萬理賠金，但現在陸續又有申請理賠，讓釋出善意的台塑很難為。

縣議員黃淑鈴（右）痛斥縣府是監督機關，但未善盡督導責任。記者李京昇／攝影
縣議員黃淑鈴（右）痛斥縣府是監督機關，但未善盡督導責任。記者李京昇／攝影
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業者將大量暴斃的文蛤堆置路邊。記者李京昇／攝影
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縣議員黃淑鈴（右）指出，氣爆後文蛤養殖業者血本無歸記者李京昇／攝影
縣議員黃淑鈴（右）指出，氣爆後文蛤養殖業者血本無歸記者李京昇／攝影
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氣爆六輕工安

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