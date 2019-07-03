中科院航太研發基地落腳民雄 翁章梁：最快明年動工

2019-07-03 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣長翁章梁上月答覆議員質詢，宣布中科院航太研發基地將落腳民雄鄉森林公園旁國防部54公頃用地，最快明年動工； 今天上午議會閉幕，民雄議員林于玲擔心航太基地計畫生變，關切開發進度及對地方發展； 翁章梁說，縣府將提供行政協助，航太基地最快明年動工，5年開發完成。

翁章梁援引中科院發布新聞，證實航太基地正進行規劃設計；中科院說，基於推動國機國造政策及後續發展需求，刻正規劃相關作業，對有助於國內產業發展及促進地方繁榮，樂觀其成，籲請國人支持。

林于玲說，民眾對航太基地樂觀其成，關切何時動工，帶來多少就業機會?翁章梁說，中科院長杲中興、航空研究所長齊立平，4月29日拜會他指出，航太基地因應國家國機國造及國艦國造計畫，擴大航太零組件、系統等檢驗、測試設施及研發能量，屬高尖端科技，研發基地將落腳民雄森林公園旁國防部54公頃用地，最快明年動工，先做育成基地，5年開發完成

翁章梁說，航太研發基地將與周邊大埔美園區精密機械園區結合，加上民雄、頭橋、後湖、嘉太工業區智慧機械、機器人、線性滑軌相關產業供應鏈，支援與擴散效應，場址在台中、高雄航研所相關計畫設施中間，交通便捷，周邊有中正、吳鳳、嘉大、南華大學等大學研發能量與人才，還有相關產業供應鏈支援與擴散效應，支持航太研發園區發展。