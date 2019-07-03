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活豬運輸車強制加裝GPS 台南動保處：未裝下月將開罰

2019-07-03 13:10聯合報 記者謝進盛╱即時報導

因應非洲豬瘟防疫需求，農委會已修法公告規定活豬及屠體運輸車輛需強制加裝即時追蹤系統（GPS），以監控車輛動向軌跡，台南市動物防疫保護處並自7月1日起開始進行稽查，籲請載運疫豬隻車輛配合，本月為宣導期，8月起查獲將開罰。

台南市動保處說，非洲豬瘟在中國大陸自107年8月發生至今，已擴及32省/市轄區，周邊國家包括蒙古國、越南、柬埔寨、寮國及北韓亦無一倖免，一旦疫情傳入台灣，將會造成養豬產業重大衝擊。

而當牧場發生疫病時，利用GPS系統追溯畜牧場，掌握所有流行病學相關豬場，建立管制區並擬定防疫策略，另亦可藉由屠體運輸車輛追回疫病豬肉，降低流入廚餘機會，可大幅降低疫病擴散風險。

動保處表示，目前台南市於安南、善化設有2個肉品市場，派駐肉品市場防疫人員已全面展開稽查工作，查核重點為運輸車輛是否裝設符合規定GPS及是否有正常開機為主，自7月1日起已查核20部活豬運輸車，其中16部車GPS訊號正常，查獲4車違規，已進行勸導改善。

而自8月起如經查獲違規者，將依法裁處3千元以上至1萬5千元以下罰鍰，並得按次處罰。若有未裝GPS運輸車業者，可於7月底前速洽財團法人中央畜產會申請裝機（電話：02-23015569分機2301），避免受罰。

南市動保處人員執行運豬車輛加裝即時追蹤系統(GPS)稽查及勸導。圖/南市動保處提...
南市動保處人員執行運豬車輛加裝即時追蹤系統(GPS)稽查及勸導。圖/南市動保處提供
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非洲豬瘟肉品牧場

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