根除C肝夢靨 雲林縣將全縣篩檢

2019-07-03 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



肝病有台灣的國病之稱，根據衛生福利部統計，雲林縣主要癌症死亡原因肝癌為第一位，但全縣40歲以上的縣民，有7成沒有接受過C型肝炎篩檢，為根除C肝，在扶輪社贊助經費下，今年起全縣將在4年內找出未篩檢的民眾接受檢查，目標在2025年前根除C肝。

衛福部國家C肝旗艦計畫辦公室主任蒲若芳指出，C肝自2015年研發出口服液後，治療成效佳，今年已有7萬人接受治療，但C肝沒有疫苗，只能靠篩檢找出患者，下階段的重點工作就是鼓勵篩檢。

台大醫院雲林分院副院長劉宏輝說，2025年雲林老人人口可能突破20％，也是消除C肝的指標年，該總院動員醫護人員下鄉，前進C肝最多的元長鄉服務，希望讓雲林脫離肝炎之鄉。

雲林縣長張麗善表示，除感謝衛福部研發提供新藥，並謝謝醫療院所配合篩檢、扶輪社贊助經費，因為治療C肝不是靠衛生單位或一家醫院就能達成，需要大家攜手合作，希望透過擴大篩檢，降低疾病風險。