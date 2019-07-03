天雨路滑台78線3起事故 警車也自撞所幸無人傷亡

2019-07-03 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



中央氣象局發布豪雨特報，低壓帶影響，雲林今天降下大雨；台78線也疑因雨勢大，接連發生3起自撞事故，其中一輛警車也因天雨路滑擦撞護欄，所幸無人員受傷。

台西警察分局今天早上7點接獲報案，在台78線6.5K東向，有輛警分局警車疑強降雨打滑，擦撞一旁護欄，撞擊力大也導致車頭警示燈整個掉落，而台78線10.4k東向、20k處又發生兩起失控自撞事故，所幸皆無人員傷亡。