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天雨路滑台78線3起事故 警車也自撞所幸無人傷亡

2019-07-03 11:27聯合報 記者李京昇╱即時報導

中央氣象局發布豪雨特報，低壓帶影響，雲林今天降下大雨；台78線也疑因雨勢大，接連發生3起自撞事故，其中一輛警車也因天雨路滑擦撞護欄，所幸無人員受傷。

台西警察分局今天早上7點接獲報案，在台78線6.5K東向，有輛警分局警車疑強降雨打滑，擦撞一旁護欄，撞擊力大也導致車頭警示燈整個掉落，而台78線10.4k東向、20k處又發生兩起失控自撞事故，所幸皆無人員傷亡。

台西分局也呼籲民眾，近日豪雨不斷，民眾上路前要留意車況與檢查輪胎，並可事先查詢相關路況是否積淹水，雨勢大時容易視線不良或打滑，務必小心開車，注意行車安全。

自小客車疑似天雨路滑自撞護欄。圖／翻攝至網路
自小客車疑似天雨路滑自撞護欄。圖／翻攝至網路
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撞擊力強大，導致車頂警示燈整片掉落。圖／翻攝至網路
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警車疑似天雨路滑擦撞護欄。圖／翻攝至網路
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豪雨警察氣象局

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