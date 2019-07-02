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嘉義空氣品質佳 陳澄波畫作平地遠眺玉山景色再現

2019-07-02 20:00聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義市出身的已故台灣美術巨擘陳澄波，生前最後一幅畫作「玉山積雪」，當時住嘉義市區的他，從住家門口遠眺玉山，把山頂雪景畫下來，但隨著高樓越蓋越高，遮蔽視野，加上空氣汙染，要遠眺玉山得碰運氣，今天氣晴朗，清晨降雨洗滌天空，嘉義市劉厝里前里長許明對拿手機，拍攝玉山浮現與街景畫面貼上臉書，讓網友驚艷。

嘉義氣象站人員說，夏天空氣汙染物不會累積地表上，只要雲層未遮蔽視野，在嘉義縣市平地，都很容易可以遠眺玉山景色，這段期間在嘉義氣象站觀測，常可以遠眺玉山，玉山離氣象站距離57公里，今天清晨降雨洗滌天空，雲層未遮蔽視野，空氣品質佳，可以遠眺玉山。

許明對說， 全台放晴，大雨後天氣回穩，視野極佳，他在嘉義市西區劉厝自強街上，遠眺玉山浮現，肉眼清晰可看到玉山山頭，拍下美景與網友分享。

每年進入秋冬，嘉義地區容易受境內外汙染物影響，空氣品質不佳，不易遠眺玉山，去年元月間有一天上午天氣放晴，不少民眾從市區可遠眺玉山覆雪白頭，再現國寶級畫家陳澄波筆下「玉山積雪」景色，吸引網友拍照上傳臉書，感嘆「難得空氣品質好」。

有網友感嘆，冬天易受空汙及氣候影響，一直無緣見到如古代諸羅知縣周鍾瑄等人在古書所述，站在平地就可見的玉山景色，夏天天氣晴朗無雲層遮蔽視野，總算可以遠眺玉山，得到印證，只是夏天遠眺的玉山，並無陳澄波畫作「玉山積雪」的積雪情景。

今天氣晴朗，清晨降雨洗滌天空，嘉義市劉厝里前里長許明對拿手機，拍攝玉山浮現與街景...
今天氣晴朗，清晨降雨洗滌天空，嘉義市劉厝里前里長許明對拿手機，拍攝玉山浮現與街景畫面貼上臉書，讓網友驚艷。圖／擷取許明對臉書
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玉山

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