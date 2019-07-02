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節電效益搶眼 台南永康獲全國節電評比全台第三

2019-07-02 17:14聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市節電展現成果，台電公司首次公布「全國節電冠軍大地圖｣，全市人口最多的永康區，經評比台南各行政區節電率第一，且拿下全台第三名，除較去年同期節電度數達1858.2萬度，更獲得台電公司節電獎勵金1490.5萬元。

台南市政府經發局說，107年推動南市智慧節電計畫，藉由宣導、節能設備改善及經驗交流等方式，推動本市節能節電政策，形塑節電氛圍，鼓勵市民選購節能一、二級電器降低能源消耗，另外透過節電志工影響力，間接強化市民節能節電意識，南市日前獲得經濟部能源局「夏月。節電中」縣市競賽直轄市組節電優良縣市表揚及節電獎勵金300萬元，

另外，永康區積極配合節電計畫，拜訪鄰近工業區、里鄰家戶宣導企業及居家節電等相關活動，落實節能減碳政策，估計去年6至9月，較前年同期節省電力約14.4％，節電度數達1858.2萬度，更獲得台電公司節電獎勵金1490.5萬元，顯示台南推動節約能源政策已深入鄰里，獲得市民的支持與響應。

「一步一腳印，絕非僥倖！」永康區長張睿民分享經驗說，感謝公所志工及經建課人員分別前往住家、工業區大廠宣導，改換裝為變頻冷氣或裝設太陽能光電板，在鄉親與廠商配合，才會有耀眼成績。

經發局也呼籲，台南夏季氣溫高更是用電高峰，台電自6月1日起已啟動夏月電價，經台電公司統計，冷氣空調使用平均一個家庭用戶每月會比非夏月多用電約120度，請市民從自家開始節電並踴躍參加台電公司推出節電獎勵活動，每節省１度電即可自登錄日起各期電費獲得0.6元節電獎勵金，同時藉由節能冷氣、LED燈具及電冰箱汰換減少電費支出。

台南節電效益搶眼， 台南永康獲全國節電評比全台第三，照片台電台南區處長許墩貴（左...
台南節電效益搶眼， 台南永康獲全國節電評比全台第三，照片台電台南區處長許墩貴（左一）、永康區副區長謝松益（左二）、經發局副局長蕭富仁（右一）獻獎給市長黃偉哲。圖/台南市政府經發局提供
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