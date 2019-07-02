不讓家庭照顧者蠟燭兩頭燒 雲縣府力推「家托據點」

2019-07-02 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣政府推動「家庭照顧者設立家托據點專案」政策今天起上路，輔導家有失能長輩主要照顧者完成照顧訓練，就能成立家托據點，藉此照顧自己家屬與其他3位失能者，減輕家庭主要照顧者壓力。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣老人人口比例已達18.23%，推估需長期照顧者有2.8萬人，家庭照顧者約有9980人，家庭照顧者常面臨睡眠、健康、自由與工作等層面，縣府推這套政策，可以減輕照顧者經濟壓力，不再蠟燭兩頭燒。

縣府社會處長林文志表示，家庭照顧者設立家托據點專案，透過成立家托據點，以照顧1加3模式，照顧自己家屬並兼顧其他3位失能者，促使家庭照顧者在工作與經濟上獲得收入來源，讓更多家庭的長輩接受照顧，達到照顧不離職目標。

另，無全時工作並符合資格照顧者，7月起每月可依「雲林縣失能老人親屬照顧津貼發給」申請3000元照顧津貼，期望有更多人力加入照顧服務行列。

「大有家托站」負責人許小姐因親屬生病，從家庭主婦變成家庭照顧者，一路陪伴家屬辛酸無人可知，因緣際會之下受到口湖鄉老人福利協進會協助，在105年取得照顧服務員證書，並在今年尋得合法建物年成立大有家托站。