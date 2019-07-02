南市天文營開始報名 主打自己的天球自己做

2019-07-02 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



暑假到來，台南市天文協會將於7月13日舉辦「上帝的視角——自己的天球自己做」的手作課程夏令營，課程包含畫星星、連星座、天球儀應用等等，限額27人，歡迎對天文有興趣的高年級小朋友跟著家長一同參加，作伙來動手玩創意!

夏令營主打讓孩子們親手組裝自己的天球儀，此外，協會也安排天文型RPG和孩子們互動。主辦單位的活動地點選在頗具特色的天文台餐廳「星球食儀」，並安排講師為小朋友們講解宇宙奧秘、星空知識，帶領孩子們認識望遠鏡，以及用望遠鏡進行天文觀測。

每人活動材料費用2,100元，親子雙人參加是3,600元，三人則是5000至5500元。為鼓勵學童參與，協會也特別開放2個免費名額給中低收入戶。若參加者為TNAA正式會員或其子女，單人費用只需1900元就能參加。