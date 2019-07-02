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豪雨炸北台屏東！全台15縣市豪大雨特報

南市天文營開始報名 主打自己的天球自己做

2019-07-02 16:04聯合報 記者陳俞安╱即時報導

暑假到來，台南市天文協會將於7月13日舉辦「上帝的視角——自己的天球自己做」的手作課程夏令營，課程包含畫星星、連星座、天球儀應用等等，限額27人，歡迎對天文有興趣的高年級小朋友跟著家長一同參加，作伙來動手玩創意!

夏令營主打讓孩子們親手組裝自己的天球儀，此外，協會也安排天文型RPG和孩子們互動。主辦單位的活動地點選在頗具特色的天文台餐廳「星球食儀」，並安排講師為小朋友們講解宇宙奧秘、星空知識，帶領孩子們認識望遠鏡，以及用望遠鏡進行天文觀測。

每人活動材料費用2,100元，親子雙人參加是3,600元，三人則是5000至5500元。為鼓勵學童參與，協會也特別開放2個免費名額給中低收入戶。若參加者為TNAA正式會員或其子女，單人費用只需1900元就能參加。

報名方法詳見：https://docs.google.com/forms/d/1Pq2zZkWFaZH7GtfbKuIyGSDlz0PEJ8D6JJwmpzGwh_U/viewform?fbclid=IwAR2AEBKMinrQtiOnVZzF0NZulhHoKNMDJLJP8UNd5WjAsEGPnhEs3DMGx_E&edit_requested=true，或是來信TNAA198604@gmail.com及聯絡顏鴻選理事長0912-857711。

南市天文協會將舉辦手作天球夏令營，歡迎親子共同參與。記者陳俞安／翻攝
南市天文協會將舉辦手作天球夏令營，歡迎親子共同參與。記者陳俞安／翻攝
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