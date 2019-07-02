前鄉長批崁頭厝垃圾臭 現任回擊：你留下2千噸垃圾

2019-07-02 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林古坑鄉前鄉長黃意玲日前在臉書貼文，希望現任古坑鄉長沈勝騰加油處理垃圾問題；對此，沈勝騰則今天回擊，黃留下2千噸垃圾未處理，他上任來積極協調，目前已經去化700噸垃圾。

黃意玲日前針對古坑崁頭厝在下雨後的空氣飄散股垃圾酸臭味道，在臉書PO文並拍下古坑垃圾轉運站的垃圾堆置照片，並針對現任鄉長沈勝騰提出諫言。

她寫道，「我親愛的古坑大家長，（高雄市長來了，雲林縣政府團隊開事前會），你認真喔！古坑等著發大財，垃圾先處理好嗎？整個古坑南區（崁頭錯臭味很臭非常重味）；對啦！沈先生戽斗現住斗六市住鄉公所，沒住在這裡崁頭厝，所以沒鼻子聞」。

古坑清潔隊長李進益表示，雲林縣各鄉鎮市垃圾從105年都是由環保局統一調度，轉運至外縣市焚化處理，古坑每月約有250噸垃圾量，未來會持續請託環保局協助轉運去化垃圾，並加強消毒防臭。

沈勝騰今天也對黃意玲發文回應，以古坑每月產出250噸，他上任來約有1500噸，經積極協調處理，已轉運逾700噸，黃在卸任後也遺留2千噸垃圾未處理，但他不會推卸責任，繼續努力為鄉民打拚，想辦法讓民眾沒有垃圾臭味的日子。

他表示，希望不再有有心人士造謠，也呼籲民眾不要擅闖垃圾轉運站，轉運站都有嚴格管控避免危險發生，若大家對於垃圾處理有疑慮或想參訪轉運站，都可以向公所聯絡，他絕對會一一答覆，若想參觀也可申請，盼大家不要再私闖。