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沙崙智慧綠能科學城工程 黃偉哲盼如期如質

2019-07-02 14:09中央社 台南2日電

位在台南歸仁區高鐵車站旁的「科技部沙崙智慧綠科技聯合研究中心」昨上梁，預計明年2...
位在台南歸仁區高鐵車站旁的「科技部沙崙智慧綠科技聯合研究中心」昨上梁，預計明年2月完工，未來將匯集全國綠能人才，打造台灣綠能新紀元。 本報系資料照／記者吳淑玲攝影
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台南市政府經濟發展局今天在市政會議中進行「沙崙智慧綠能科學城辦理進度」簡報，市長黃偉哲指示各區營運規畫及招商作業應提早進行，並持續追蹤工程進度，務必如期、如質。

台南市經發局指出，沙崙智慧綠能科學城中的大台南會展中心，預計於民國110年底開始營運；綠能科技聯合研究中心預計109年2月第一期工程完工；綠能科技示範場域為綠能研發技術及產業測試、驗證及媒合場域，預計108年10月第一期完工，109年4月第2期完工；中研院南部院區預計109年3月第一期完工，110年6月第2期完工。

台南市經發局指出，自駕車測試場域暨智慧綠能行控中心，截至今年6月13日止，有8家業者的自駕車於場域中進行性能測試或展示，共計87車次；台糖智慧綠能循環住宅導入循環經濟、建材銀行之概念，預計109年10月完工。

台南市經發局指出，三井Outlet Park預計110年12月完工，111年開幕，預估創造2000個就業機會。另周邊產業園區開發進度，包括歸仁恒耀工業區、皇田集團工業區及萬國通路產業園區等進駐，申請報編或申請變更開發計畫中，投資額達新台幣59億元，開發面積31.7公頃，預計可提供2250個就業機會。

黃偉哲指出，這是總統蔡英文上任後給台南的一個期許，不只是國家的政策方向，更是台南經濟轉型的重點。隨著科學城各大工程進度的推進，各區營運規畫及招商作業應提早進行，台南市政府各相關局處須盡力達成，積極配合中央的規劃及進度。

他說，除了已經完工的自駕車場域，後續的工程將陸續完成，應持續追蹤工程進度，務必如期如質。

黃偉哲

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