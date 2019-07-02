養雞場設在長照中心旁 水林鄉民抗爭到底

2019-07-02 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣水林鄉尖山腳社區上百名居民今天發動到村內即將設置大型養雞場工地抗爭，居民怒指雞場與長照機構為鄰，且在未經居民同意強行設立，政府有包庇之嫌，縣府說明，曾提出禁建訴願但敗訴也感無奈。因該抗議行動未申請一度被警方舉牌警告，村民向媒體訴求後去，但揚言將抗爭到底。

一家農產公司2017年間向雲林縣府申請在水林鄉尖山腳社區約3公頃農地，將建造兩座大型養雞場，原訂總飼養量達40萬餘隻，後因地方傳出反對聲浪，兩場均減10萬隻以下，被村民指為是為規避設立廢水場，汙染勢將更嚴重，因而兩年多來引來村民一再抗議。

最近工地運來建雞場鋼架，再引起居民恐慌，今天由社區理事長吳英貴發動上百人抗爭，舉白布條高喊「雞場滾出去！」因工地沒人，致未發生衝突，水林鄉長許出埜、鄉代主席周聯聰、縣議員黃文祥、蔡孟真服務處主任蔡欣耘到場聲援，並表明將與居民站一陣線爭取到底。

黃文祥說，整個事件縣府作業明顯瘕疵，農業處和衛生局在核定養雞場和長照中心時，沒做好橫向聯繫，才會造成後申請的雞場與先申請的長照中心為鄰的窘境，且村子要面臨不可預知的汙染和雞叫吵雜，村民情何以堪。

社區理事長吳英貴說，該社區連兩年拿下全縣社區營造冠軍，大家的努力將因雞場毀於一旦，縣府在處理村民陳情和訴願過程，未將居民訴求落實於訴訟，令人懷疑包庇之嫌，為確保權益，村民已再提起訴願，決心抗爭到底。

縣府農業處副處長陳炳坊說，縣府也曾反對但業者陳情到農委會經審查同意設立，縣府為此還一度以雞場太靠近長照中心為由，提出行政訴願要求停建，但被駁回敗訴，如今村民已再訴願，希望在判決未果之前，請業者先暫行停工。