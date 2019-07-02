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養雞場設在長照中心旁 水林鄉民抗爭到底

2019-07-02 13:45聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣水林鄉尖山腳社區上百名居民今天發動到村內即將設置大型養雞場工地抗爭，居民怒指雞場與長照機構為鄰，且在未經居民同意強行設立，政府有包庇之嫌，縣府說明，曾提出禁建訴願但敗訴也感無奈。因該抗議行動未申請一度被警方舉牌警告，村民向媒體訴求後去，但揚言將抗爭到底。

一家農產公司2017年間向雲林縣府申請在水林鄉尖山腳社區約3公頃農地，將建造兩座大型養雞場，原訂總飼養量達40萬餘隻，後因地方傳出反對聲浪，兩場均減10萬隻以下，被村民指為是為規避設立廢水場，汙染勢將更嚴重，因而兩年多來引來村民一再抗議。

最近工地運來建雞場鋼架，再引起居民恐慌，今天由社區理事長吳英貴發動上百人抗爭，舉白布條高喊「雞場滾出去！」因工地沒人，致未發生衝突，水林鄉長許出埜、鄉代主席周聯聰、縣議員黃文祥、蔡孟真服務處主任蔡欣耘到場聲援，並表明將與居民站一陣線爭取到底。

黃文祥說，整個事件縣府作業明顯瘕疵，農業處和衛生局在核定養雞場和長照中心時，沒做好橫向聯繫，才會造成後申請的雞場與先申請的長照中心為鄰的窘境，且村子要面臨不可預知的汙染和雞叫吵雜，村民情何以堪。

社區理事長吳英貴說，該社區連兩年拿下全縣社區營造冠軍，大家的努力將因雞場毀於一旦，縣府在處理村民陳情和訴願過程，未將居民訴求落實於訴訟，令人懷疑包庇之嫌，為確保權益，村民已再提起訴願，決心抗爭到底。

縣府農業處副處長陳炳坊說，縣府也曾反對但業者陳情到農委會經審查同意設立，縣府為此還一度以雞場太靠近長照中心為由，提出行政訴願要求停建，但被駁回敗訴，如今村民已再訴願，希望在判決未果之前，請業者先暫行停工。

今天抗爭未申請，北港分局長王立德一度舉牌警告，村民在完成訴求後隨即離去，過程平和。

村民指養雞場刻意將養雞量降到十萬隻以下規避廢水場設立，雞場汙水將直接排入村子水溝...
村民指養雞場刻意將養雞量降到十萬隻以下規避廢水場設立，雞場汙水將直接排入村子水溝，汙染將不難想像。記者蔡維斌／攝影
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養雞場昨天運來大批建造架再引起村民恐慌發動抗爭。記者蔡維斌／攝影
養雞場昨天運來大批建造架再引起村民恐慌發動抗爭。記者蔡維斌／攝影
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社區理事長吳英貴（右二）向縣府陳情，請求為村民主持公道維護居住權益。記者蔡維斌／...
社區理事長吳英貴（右二）向縣府陳情，請求為村民主持公道維護居住權益。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣水林鄉尖山腳社區發動村民抗議未經同意在村內設置大型養雞場，高喊雞場滾出去並...
雲林縣水林鄉尖山腳社區發動村民抗議未經同意在村內設置大型養雞場，高喊雞場滾出去並揚言抗爭到底。記者蔡維斌／攝影
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水林鄉尖山腳村民未經申請發動抗爭，北港分局一度舉牌警告。記者蔡維斌／攝影
水林鄉尖山腳村民未經申請發動抗爭，北港分局一度舉牌警告。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣水林鄉尖山腳社區發動村民抗議未經同意在村內設置大型養雞場，高喊雞場滾出去並...
雲林縣水林鄉尖山腳社區發動村民抗議未經同意在村內設置大型養雞場，高喊雞場滾出去並揚言抗爭到底。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣水林鄉尖山腳社區發動村民抗議未經同意在村內設置大型養雞場，村民遞交陳情書給...
雲林縣水林鄉尖山腳社區發動村民抗議未經同意在村內設置大型養雞場，村民遞交陳情書給鄉長許山埜要求雞場停建。記者蔡維斌／攝影
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長照社區營造北港

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