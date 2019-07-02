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國民黨台南立委初選顏東義退出 黨部強硬回應

2019-07-02 13:44聯合報 記者謝進盛╱即時報導

國民黨台南立委一選區掀波；參選人之一新營區黨部主委顏東義召開記者會質疑過程不公，...
國民黨台南立委一選區掀波；參選人之一新營區黨部主委顏東義召開記者會質疑過程不公，宣布退出初選。記者謝進盛/攝影
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國民黨台南立委一選區掀波；參選人之一新營區黨部主委顏東義上午召開記者會質疑過程不公，宣布退出初選，還帶領支持者拉布條抗議，至於是否參選，將於一個月決定動向，「不排除任何可能」，地方政壇投下震撼彈。

國民黨台南市黨部中午發佈新聞稿，呼籲有意參選同志要「自制」，如欲混淆視聽汙衊黨，市黨部考紀會將進行蒐證，予以黨紀嚴懲。

顏東義在兩位前新營市長黃金鏞、李宗智等人陪同在新營王公廟前召開記者會，他說，自5月14日宣布參選以來，勤走選區11個行政區，傾聽民意，同時在各角落豎立大型看板，宣誓參選決心，卻感受到市黨部所規劃的初選制度卻是不公、不義的暗室協商，失去了公平、公開、公正的基本精神，這讓東義不得不痛心疾首的宣布「不參加初選民調」。

他說，市黨部決定以「徵召」方式決定第一選區立委提名人，相關作業程序不僅未見相關公告，更對已表態參選的他處處制肘，讓東義明顯感受這是場實為不公不義的「徵召」作業。

顏東義還發表五點聲明，內容如下： 一、初選或徵召等相關辦法，完全未對外公開或公告。 二、強迫東義簽署極不合理的的初選同意書。三、民調初選作業自始至終全未以正式公文通知，僅以LINE通知，如何讓人信服。

四、市黨部於6月25日以LINE通知東義，初選二家民調 公司已由另名參選人指定，此舉完全違反公平原則。五、連絡過程中，市黨部始終表達民調結果出爐後，市黨部仍保有「徵召權」，此舉更讓人質疑，若非市黨部已有內定人選，何必保有最終的「徵召權」。

市黨部中午表示，針對國民黨立委選舉台南市第一選區提名徵召人選，本會係依據5月14日市黨部委員會之決議辦理，秉持公平、公正、公開的最高原則，用最嚴謹的態度辦理，不容許任何缺失。

台南市屬於艱困選區，立委第一選區徵召為推出最強人選，委員會決議以民調決定人選，市黨部與提名小組委員6月20日約談有意參選同志，請其於規定時間內簽署民調同意書，並繳交民調作業費及保證金（無違紀參選即退還），相關處理、聯繫作業皆有記錄可稽。每位有意參選同志，都必須遵守各項規定，始符合公平、公正、公開原則。

市黨部呼籲有意參選同志要「自制」，如欲混淆視聽汙衊黨，市黨部考紀會將進行蒐證，予以黨紀嚴懲。

顏東義（右二）率領支持者懸掛布條抗議。記者謝進盛/攝影
顏東義（右二）率領支持者懸掛布條抗議。記者謝進盛/攝影
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兩位新營前市長李宗智（右一）、黃金鏞（左一）到場聲援顏東義。記者謝進盛/攝影
兩位新營前市長李宗智（右一）、黃金鏞（左一）到場聲援顏東義。記者謝進盛/攝影
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民調國民黨2020選舉2020選舉台南市立委

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