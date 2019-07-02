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酒駕新制上路酒癮戒治挑戰大 嘉義縣衛生局利誘戒治

2019-07-02 11:25聯合報 記者魯永明╱即時報導

酒駕新制昨天上路，嘉義縣警察局交通隊及轄區六個警分局大執法，首日共攔查20件酒駕...
酒駕新制昨天上路，嘉義縣警察局交通隊及轄區六個警分局大執法，首日共攔查20件酒駕案，其中對三件同車3名乘客開罰。圖／警方提供
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酒駕肇事層出不窮，「全民反酒駕」高漲，酒駕新制昨天上路，雖然強制酒癮戒治明年才會實施，但嘉義縣衛生局鑑於酒癮者車禍及家暴比例高，為協助戒治酒癮治，補助酒癮者每年4萬元，但自願報名，較被動由法院裁定戒治者少，酒癮戒治挑戰大。

衛生局統計，106至107年經法院裁定家暴處遇共230人，其中裁定接受酒癮戒治處遇49人，佔處遇人數21%，應執行酒癮戒治49人，自行求助含衛生所轉介27人，實際接受治療76人、個別心理輔導10人 ，酒癮酒駕申請補助戒治案例不多。

衛福部補助醫療戒治費用，包含：住院費用、門診治療及心理治療、家族治療都有補助，每案每年最高補助4萬元，嘉義縣酒癮治療服務醫院有大林慈濟醫院、衛福部朴子醫院、台中榮民總醫院嘉義分院暨灣橋分院共4家醫院，提供戒酒癮門診治療與住院治療服務。

另嘉義區監理所106年3月1日開設酒駕再犯專班，講習由6小時延長為12小時，2天課程除強化生命教育、交通事故法律責任、酒精對人體健康影響等，安排照護植物人的創世基金會嘉義分會上課。

開辦實地教育課程至今辦理13場次，共279人參加，男性267人、女性12人，40歲以上未滿50歲者佔31%最多，其次50歲以上未滿60歲29%，學員多數表示實地教育課程感受深，自己不想成為躺安養病床上植

物人，也不想再因酒駕造成別人傷害及家庭負擔。

矯正署補助各監所開班矯正矯治酒駕累犯收容人，嘉義看所守鑑於酒駕被的收容人人數越來越多，有的已經6度被關，去年首創全國舉辦，希望酒駕累犯記取教訓別再犯，結訓典禮在檢察官等來賓見證下， 酒駕收容學員舉右手宣誓決心：「不飆車、不酒駕，規勸他人酒後不開車。」，收容人都因酒駕犯下公共危險或是遭羈押收容人，有的因為酒駕被關了2次，有的6度進看守所。

酒駕

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