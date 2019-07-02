暖心傳奇布袋鎮前鎮代車禍身亡 自創舉牌抗議成為歷史

2019-07-02 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



參選本屆嘉義縣議員落選的布袋鎮代表會前代表李志榮，昨天下午駕載運水果大貨車，行經台82線快速道路往西，在朴子交流道附近，衝撞水上工務段工程車，傷重送醫不治，警方調查，李無酒精反應，車禍原因鑑定中；李生前獨創拿抗議手舉牌，為民喉舌，生前最後一次元月15日為野狗為患傷人，帶居民抓狗到縣府抗爭，車禍身亡，地方臉書社群「看見布袋過溝」，悼念傳奇人物李志榮，網友紛紛留言追悼。

網友Diane Lee說「一時間真的很難接受，是真的嗎？看到新聞意外相片，就是這台再眼熟悉不過，總是載完水果換載造橋舖路資材貨車。然後趕緊提起精神，抓緊時間誦經送祝福給代表，人在其位盡忠職守。我想那麼勤快，把鎮民事放第一位，這樣的人不多。

我們村莊就出現這位讓我們引以為榮的代表，雖然只有4年，但他為民喉舌，親力親為，如果以了凡四訓故事來看，代表下一生一定會更好，因為利益民眾果報是很大的吧！代表，願您往生善趣，再來時會更好。」

臉書社群「看見布袋過溝」說，李前代表為民喉舌，爭取經費建設地方不遺餘力，自掏腰包，買瀝青，買級配，修補道路，路旁雜草清除，屋前屋後樹枝修剪，幫忙運送廢棄物，協調公部門修檢路燈，樹立反射鏡，巡視水門，低收入獨居老人身後事，協助處理，幫忙募款，盡心盡力為民服務精神，為過溝人立了很好的榜樣。

你開車出門，總是注意那邊路況不佳，怕大家行車不安全。一發現那裡有需要改進，馬上利用中午水果攤休息，或夜間幫忙修補道路。去年過溝豪雨成災，看你在水裡一趟來一趟去，即使受傷還是要替大家四處奔波，其實你的辛勞，鄉親看在眼裡也替你這樣沒日沒夜工作感到不捨。但性情中人的你，為人耿直剛正不阿，一生正義、清廉，不貪不偽，敢言敢衝敢做，對看不過的事，總往自己的肩上扛，又凡事親力親為。你真的辛苦了。