南市經發局攜手業者東京拚經濟 商機逾2億8千萬元

2019-07-01 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府經發局上月帶領12家台南紡織業、成衣、服飾品與配件製造業者，參與「2019東京流行產品和配件展」，希望藉由與國際買家近距離互動、交流促成商機，估計潛在商機將可達2億8767萬元。

經發局說，今年展會在東京Big Sight國際有明展覽中心舉辦，此行除拜訪唐吉軻德東京本社及東武百貨，並安排15家買主舉辦82媒合點媒合活動，吸引1454買家來訪。

新上任的經發局長郭阿梅說，為讓本市廠商更快融入參與國際展會氛圍，展前邀請具有拓銷實績經驗企業先進，講授買家特性與展會注意事項，讓廠商事先模擬展會與買家互動的應對進退，及更深入紮根當地商機脈絡重要線索，估計這次廠商赴日本拓銷展會潛在商機將可達2億8767萬元。與會企業均表示，這次行程對拓展日本市場助益極大。