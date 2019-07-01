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雲林縣推動黑水虻去化廚餘 口湖鄉最先做也最成功

2019-07-01 19:58聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣為全國養豬大縣，也是在非洲豬瘟防疫中，最先全面禁用廚餘養豬的縣市，目前全縣生熟廚餘日產量約40噸都送到化製廠作成肉骨粉，與堆肥混合使用，生廚餘則製成堆肥，目前唯一實施黑水虻分解廚餘的口湖鄉公所推行十分成功，未來是否推廣到全縣，縣府會再評估。

雲林環保副局長林武宏說，目前只有口湖鄉公所及雲林第二監獄使用黑水虻分解廚餘，其他機關、學校則鼓勵將廚餘製成堆肥再利用。目前雲林生廚餘轉運南亞肥料廠日處理量約13.82公噸，熟廚餘每日送化製也有10.92公噸，由於多數民眾比過去用心會先行濾水，所以熟廚餘有減少趨勢。

至於黑水虻分解廚餘仍不普遍，目前雲二監實驗階段每月僅約250公斤，而率先推動黑水虻處理法的口湖鄉，短短4個多月推行相當成功，日廚餘量可達1公噸，不僅自理還行有餘力協助鄰近鄉鎮。環保局日前還率古坑、林內、莿桐、大埤、斗南等鄉鎮清潔隊參訪口湖黑水虻作業方法。

口湖鄉長林哲凌說，廚餘是垃圾惡臭元兇，不僅臭又佔空間，所含水分更降低焚化爐壽命，口湖鄉清潔隊自發性率先成立專責小組到外縣市學習培育黑水虻推動廚餘去化，隊員的用心使計畫十分成功。

林哲凌說，黑水虻好處多多，幼蟲蜂蛹含豐富白質不僅是禽牧養殖的上好飼料，排洩的糞便更是農耕優質肥料，幼蟲以廚餘、禽畜糞、農業廢棄物為食，每隻蟲18天成長過程可吃掉約8公斤廚餘，食量很大，尤其最近獲縣府補助脫水破碎機後，黑水虻食速更快。

「這是很好的環境教育」林哲凌說，黑水虻產出肥料品質超優，目前全都送鄉民，鄉民用來養魚養雞，都吃得壯壯，用來種菜更是豐肥，未來將推動以回收品換肥料方式帶動全民垃圾分類，並提供幼蟲獎勵學校、社區長青食堂或家戶來做，一方面全民一起來去化廚餘，也可讓垃圾變黃金，助益地方產業。

雲林縣口湖鄉率先推動黑水虻廚餘分解法相當成功，各鄉鎮前往取經，了解從幼蟲培育到肥...
雲林縣口湖鄉率先推動黑水虻廚餘分解法相當成功，各鄉鎮前往取經，了解從幼蟲培育到肥料產出過程。記者蔡維斌／翻攝
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雲林縣口湖鄉率先推動黑水虻廚餘分解法相當成功，口湖鄉長林哲凌向前來取經的人說明如...
雲林縣口湖鄉率先推動黑水虻廚餘分解法相當成功，口湖鄉長林哲凌向前來取經的人說明如何產出上等肥料。記者蔡維斌／翻攝
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雲林縣口湖鄉率先推動黑水虻廚餘分解法相當成功，各鄉鎮前往取經。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣口湖鄉率先推動黑水虻廚餘分解法相當成功，各鄉鎮前往取經。記者蔡維斌／翻攝
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口湖清潔隊把黑水虻當成是一種產業在執行，每位隊員都很投入，所產的肥料品質極佳。記...
口湖清潔隊把黑水虻當成是一種產業在執行，每位隊員都很投入，所產的肥料品質極佳。記者蔡維斌／翻攝
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口湖鄉黑水虻幼蟲培育技術已很成熟，培育場內可見成千上萬的黑水虻成蟲正在孵卵產蟲。...
口湖鄉黑水虻幼蟲培育技術已很成熟，培育場內可見成千上萬的黑水虻成蟲正在孵卵產蟲。記者蔡維斌／翻攝
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雲林縣口湖鄉率先推動黑水虻廚餘分解法相當成功，前來取經的人了解黑水虻如何將廚餘產...
雲林縣口湖鄉率先推動黑水虻廚餘分解法相當成功，前來取經的人了解黑水虻如何將廚餘產出上等肥料。記者蔡維斌／翻攝
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口湖清潔隊把黑水虻當成是一種產業在執行，每位隊員都很投入。記者蔡維斌／翻攝
口湖清潔隊把黑水虻當成是一種產業在執行，每位隊員都很投入。記者蔡維斌／翻攝
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雲林縣口湖鄉率先推動黑水虻廚餘分解法相當成功，前來取經的人了解黑水虻如何將廚餘產...
雲林縣口湖鄉率先推動黑水虻廚餘分解法相當成功，前來取經的人了解黑水虻如何將廚餘產出上等肥料。記者蔡維斌／翻攝
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廚餘林哲凌

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