首度列入台南芒果節巡迴場地 官田拚「第二春」盛況

2019-07-01 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



闖出一定知名度的台南國際芒果節系列活動，今年首度將官田列為巡迴場地之一，地方力拚多年來經常被「跳過」窘況，希望找回昔日芒果交易榮況。

台南市政府農業局、官田農會今年「官芒南瀛、甜蜜仲夏」芒果節活動，7日將在渡頭芒果集貨市場登場，對老一輩鄉親來說，就是著名的「檨仔市」，迄今交易逾半世紀以上，早年因在台一省道旁，坐擁交通優勢，每年芒果季交易熱絡，盛極一時。

「台84線開通後，就一年不如一年了...」地方人士說，「檨仔市」交易熱絡，人潮鼎沸；約20多年前，台84線先從台一省道直通玉井後，外地遊客可經由快速公路直通山區，官田渡頭「檨仔市」就逐漸被「跳過」，甚至被淡忘，生意不如往昔，交易規模也日趨縮水，大都以在地客源居多。

其實，官田也是台南芒果重要產區，今年估計芒果種植面積323公頃，產量約2746公噸，居大台南第四，品種以愛文、黑香數量為主，其中，官田大崎里黑香產量，就佔全台6成，獨特的芒果與龍眼香，也是推升芒果銷售一大助力。

今年在官田農會與台南市府農業局協助，官田有機會將原來單純產區為主，推銷為另處重要交易基地；若能持續闖出口碑，可望再創其第二春，地方都相當期待。