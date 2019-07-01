影╱雲林百年土地公廟敗訴得拆廟還地 信眾拉白布條抗議

2019-07-01 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林古坑鄉荷苞村早寮部落的福德正神宮廟，由地方法院強制執行拆廟還地，當地村民和信眾雖坦然面對司法判決，並做了將土地公移駕等應變，但仍拉起白布條抗議，今天30多位村民也到場持續表達強烈不滿心聲。

當地村民與耆老表示，福德廟已有近百年歷史，土地原是台鳳公司所有，後來張姓承租人將此捐地蓋廟，並在20多年前重建，後來由現有許姓地主購得，當時許同意捐地但後來反悔，如今卻要拆廟讓土地公有家歸不得。

村民們前幾日也在土地公廟拉起「土地公顯靈阿」、「與神為敵、報應不爽」、「天怒人怨、人神共憤」、「強行拆廟、必遭天譴」等白布條表達抗議情緒。

廟方也指出，許姓地主多次和地方溝通表示要另購地蓋廟，但又改變主意，並向雲林地方法院提出民事訴訟，返院最後判決要拆廟還地，並在今天執行拆廟，讓大家都覺得是「乞丐趕廟公」，現在也只能另覓地購建土地公廟。

經雲林縣地方法院106年度簡上字第20判決引起村民發動連署懇請停止執行，不過仍經裁定在7月1日上午９時強制執行。

古坑鄉荷苞村早寮部落的福德正神宮廟，其土地和建物因原捐獻地主異主，而現今所有的許姓地主，原先在購買時也同意捐地，且廟方為表達謝意，也在廟內牆壁上刻字留誌；

但在106年間，突改變主意，同時經過擲筊請示，土地公也同意搬遷，不過遷廟規劃還在研議中，許姓地主卻無預警，以鐵皮圍籬把土地公廟封住，只留一個小洞，讓村民群起憤慨而拉起白布條抗議