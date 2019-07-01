台南「最賺」交通違規照像器在這裏 有望連霸至少兩年

2019-07-01 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



你知道台南市「最賺」的交通違規照像器在哪裡嗎？就在這裏，永康區中華路，去年就已經是全市「違規照相之王」，共拍下1萬1449張，至少開罰2千6萬多元，今年雖警方在前方設置明顯的警告標語，依舊拍到闖紅燈5753件，可望又連莊「吸金王」。不過警方強調，重點不在取締件數多少，而是違規件數一直沒有明顯下降，顯示民眾行車守法觀念還是有待加強。

去年台南市交通違規照相機拍下超速及闖紅燈等違規案件，以最多的10處相機拍攝超過5萬件，如以平均值1800元保守估算，為公庫進帳近1億元。而去年「績效」最好的固定式測速照相機，就是永康區中華路、中華二路口這支，去年一整年共拍照1萬1449張，至少開罰2千6萬多元。

今年台南市1至6月固定桿取締，最多的依然是永康區中華、中華二路這支，共取締闖紅燈5753件，不少駕駛人直到收到罰單才知道違規，還有人明明已經收過罰單，經過這裡還是違規。

永康中華路這處照相器可望連兩年成為全市取締違規第一多，有民眾接到罰單氣到破口大罵，認為當地「交通並不混亂」、「更需要的地方很多」，質疑警方不該將照像器設在這處路口。

不過警方指出，違規取締照相件數居高不下，其實與民眾的駕駛習慣有關，如果交通不混亂，警方也不可能拍到那麼多違規闖紅燈的畫面，民眾只要正常駕駕駛，再多的取締設施也不致造成困擾，尤其部分汽機車駕駛人養成不良駕駛習慣，經常違規，即使遭取締也難以改善，交大呼籲要盡力改變，以免發生事故，

交大表示，設置科學器材取締等同增加全天候警力提醒民眾，且較少爭議也可提升警力運用效率，違規駕駛常是肇事主因，易肇事路段路口設置取締器材，也是為了保障守法民眾的安全。

交通大隊分析違規特別多的原因：研判是因中華路屬省道台1線，為安南、新市、永康區南北主要聯絡道路，外來人口路過車輛者多，且商家林立鄰近市場，加上民眾守法性，違規件數才會較多。

而在南區新平路24號前取締超速4434件也很多，主要原因推測是位於安平工業區外環道路，運送貨車多，因路筆直，駕駛容易超速肇事。