深埋半世紀 日治台南州會重見天日

2019-07-01 15:51 中央社 台南1日電



日治台南州會二戰後遭增建覆蓋半世紀，如今隨著修復工程展開，舊貌逐漸浮現，原型吸引不少人駐足，也在網路引起熱議及關注，這座建築預定明年8月整修完成。

台南市政府今年6月開始執行日治台南州會二戰後外觀增建的拆除工作，舊貌開始浮現，年過半百的台南人，多沒見過這座建築的原始風貌，都說要呼朋引伴去看看。

被列為台南市定古蹟的日治台南州會，位於台南市中西區，毗鄰國立台灣文學館（日治台南州廳），對面就是日治台南合同廳舍及土地銀行，旁邊十字路口豎立著日治林百貨，是中正路上最重要的5座日治建築。

日治台南州會建於昭和10年（1935年），建築外貌呈現日治後期的現代主義式樣，立面僅以垂直（窗框）水平線條（出檐雨庇）分割，3樓窗框上有開圓窗（俗稱牛眼窗），建築簡潔典雅。

國民政府主政後，這座日治建築成為台南市議會，1966年在外圍增建，擴充辦公廳舍，反而覆蓋原有外貌，台南市議會遷往安平區後，台南市政府將建築借給台南市歷屆市議員協進會，作為台南市議政史料館。

租借到期後，台南市政府打官司索回日治台南州會建築，去年8月由內而外展開修復工程，外觀增建的拆除，讓深埋53年的牛眼窗重見天日，南部豔陽終能透過牛眼窗照射到建築物內部。

台南市政府文化局長葉澤山今天表示，日治台南州會整修總經費約新台幣4500萬元，工期2年，預定明年8月完工，整修後將作為中西區圖書館。