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亞洲產業文化資產論壇 探討阿里山林鐵保存

2019-07-01 11:37中央社 嘉義市1日電

第2屆亞洲產業文化資產論壇今、明兩天在嘉義市舉行，由於適逢「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」成立滿週年，因此論壇除了探討各國鐵道治理外，也探討阿里山林業鐵路保存。

嘉義市文化局長蕭柏勳表示，亞洲產業文化資產論壇上午在台灣中油公司嘉義訓練所開幕，由於適逢林務局阿里山林鐵文資處成立滿週年，因此主辦單位邀請國際姊妹鐵道成員來台進行鐵路維運、管理、行銷經驗交流。

蕭柏勳指出，這次論壇從鐵道文化資產的價值、印度世界遺產鐵道經驗、歐洲遺產鐵道經營、日本產業鐵道的活用、亞太鐵道遺產的保存等5大面向，探討各國在鐵道治理、活化經驗，希望台灣能汲取經驗並建立合作網絡。

嘉義市長黃敏惠致詞表示，阿里山林業鐵路自1912年通車以來，除了在嘉義市區留下珍貴的林產相關歷史建築外，也可說是台灣產業鐵道開發的歷史縮影，更是人類沿襲19世紀產業鐵道技術的重要史蹟，深具保存價值。

黃敏惠指出，世界登山鐵路5大工法中，阿里山林業鐵路就含括4項，這條亞洲最長的窄軌（762毫米）登山鐵道，目前已被中央登錄為重要文化景觀，地方政府將與文化部持續合作，持續推動成為世界文化遺產而努力。

她說，阿里山林業鐵路於民國92年被文建會（文化部前身）評選為世界遺產潛力點，這條鐵路短短72公里，就從平地爬升到海拔2274公尺的高山，沿途歷經熱、暖、溫3個林帶，對於尚未有任何世界遺產的台灣而言，可謂國際觀光與文化的代表。

市府指出，這次論壇為延續2012年「國際工業遺產保存委員會」（TICCIH）第15屆年會所發布的「亞洲工業遺產台北宣言」精神，於2018年在文化部成立「亞洲產業文化資產資訊平台」（ANIH），針對亞洲產業文化資產保存、網絡連結、共同價值與願景等3大議題進行研討，並建議2019年跨國交流優先以「鐵道」為主題，才促成這次論壇誕生。

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