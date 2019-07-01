從鳳梨酥到鳳梨保健品牌 旺萊山要將台灣鳳梨推向世界

2019-07-01 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



從嘉義鳳梨產地出發的「旺萊山」，不只鳳梨酥熱賣，他們的鳳梨醋今年在世界食品品質評鑑大賞（Monde Selection）榮獲國際金牌獎。有醫學背景的旺萊山董事長劉家發表示，鳳梨是寶，更是終身志業，將結合生技保健的理念，升級鳳梨效益。

畢業於高雄醫學院的劉家發，民國74年投入生鮮量販通路行業，創立齊普、全買生鮮量販店，當時他對食安就相當重視，同時也看到靠天吃飯的農民，受限沒有穩定通路，他與農民契作，保障農民收入，而量販產品的要求的高質量和高鮮度，更一度成為雲嘉南區的最大量販店。

劉家發提到，與鳳梨結緣是2003年SARS風暴，當時的傳聞使得鳳梨價格飆漲，他越鑽研越發現鳳梨的保健功效，進而想打造鳳梨保健產業，並全心轉型投入鳳梨產業。

劉家發表示，最初在鳳梨故鄉嘉義民雄，做為鳳梨志業的起點，與當地農民合作保證價格收購，率先推出鳳梨酥，招待來店的廣大遊客，親口品嘗到整顆台灣鳳梨酥的好滋味，也獲得各方好評，成為亮眼的伴手禮，迄今平均每年至少有80萬至100萬人次的遊客，都能體驗到旺萊山鳳梨酥。