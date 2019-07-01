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從鳳梨酥到鳳梨保健品牌 旺萊山要將台灣鳳梨推向世界

2019-07-01 07:53聯合報 記者謝恩得╱即時報導

從嘉義鳳梨產地出發的「旺萊山」，不只鳳梨酥熱賣，他們的鳳梨醋今年在世界食品品質評鑑大賞（Monde Selection）榮獲國際金牌獎。有醫學背景的旺萊山董事長劉家發表示，鳳梨是寶，更是終身志業，將結合生技保健的理念，升級鳳梨效益。

畢業於高雄醫學院的劉家發，民國74年投入生鮮量販通路行業，創立齊普、全買生鮮量販店，當時他對食安就相當重視，同時也看到靠天吃飯的農民，受限沒有穩定通路，他與農民契作，保障農民收入，而量販產品的要求的高質量和高鮮度，更一度成為雲嘉南區的最大量販店。

劉家發提到，與鳳梨結緣是2003年SARS風暴，當時的傳聞使得鳳梨價格飆漲，他越鑽研越發現鳳梨的保健功效，進而想打造鳳梨保健產業，並全心轉型投入鳳梨產業。

劉家發表示，最初在鳳梨故鄉嘉義民雄，做為鳳梨志業的起點，與當地農民合作保證價格收購，率先推出鳳梨酥，招待來店的廣大遊客，親口品嘗到整顆台灣鳳梨酥的好滋味，也獲得各方好評，成為亮眼的伴手禮，迄今平均每年至少有80萬至100萬人次的遊客，都能體驗到旺萊山鳳梨酥。

旺萊山董事長劉家發強調，要讓台灣鳳梨走入全世界，就要升級鳳梨在養生保健價值，旺萊山鳳梨醋獲全台首座國際金獎，是邁向國際化的第一步，將積極研發鳳梨酵素及各式各樣鳳梨相關養生保健產品，期許未來旺萊山成台灣鳳梨保健的代言品牌，讓台灣鳳梨在全世界發光發亮。

旺萊山純釀鳳梨醋，第一次參與世界食品品質評鑑大賞（Monde Selection...
旺萊山純釀鳳梨醋，第一次參與世界食品品質評鑑大賞（Monde Selection）即榮獲了金牌大獎。記者謝恩得／翻攝
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旺萊山的鳳梨醋和鳳梨酒，獲得世界食品品質評鑑大賞一金一銅殊榮。記者謝恩得／翻攝
旺萊山的鳳梨醋和鳳梨酒，獲得世界食品品質評鑑大賞一金一銅殊榮。記者謝恩得／翻攝
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旺萊山董事長劉家發與高雄醫學院的同學合作開發一系列鳳梨酵素保健食品。記者謝恩得／...
旺萊山董事長劉家發與高雄醫學院的同學合作開發一系列鳳梨酵素保健食品。記者謝恩得／翻攝
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