學校百歲老芒果樹和老樟樹 記錄人與樹的溫情互動

2019-06-30 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣水上鄉大崙國小西側埤塘邊有棵百年老芒果樹，最受師生喜愛，根據高齡90多歲校友印象所及，他們就讀小學時就有這棵芒果樹。老樹儘管年過百歲，仍然優美，更見證大崙許多的歷史。

校長曾南薰表示，老當益壯的老芒果樹，是校園內最有價值的植物地景，芒果樹下是孩子下課後最愛拜訪的秘密基地。此外，台灣光復前曾任職大崙國小的日籍校長前川先生的家人們，前兩年從日本跨海來台尋根，特別在老芒果樹下合影留念。

她還提到，去年7月全校童軍露營活動，在芒果樹留下孩子們體驗攀樹刺激的身影。「芒果老樹與小孩」記錄老樹與人情世代的傳承，雖然歷經百年風霜，仍矗立守護孩子。

大崙國小還有1棵奇特的老樹，在南側圍牆旁的老樟樹，大半樹幹橫著接近地面，最後再矗立起來，孩子們稱呼這棵樟樹「長頸鹿樟樹爺爺」，相傳在幾十年前被颱風吹倒，但生命力旺盛，繼續發出新芽並成長，屹立昂揚到現在。