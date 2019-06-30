學校百歲老芒果樹和老樟樹 記錄人與樹的溫情互動
嘉義縣水上鄉大崙國小西側埤塘邊有棵百年老芒果樹，最受師生喜愛，根據高齡90多歲校友印象所及，他們就讀小學時就有這棵芒果樹。老樹儘管年過百歲，仍然優美，更見證大崙許多的歷史。
校長曾南薰表示，老當益壯的老芒果樹，是校園內最有價值的植物地景，芒果樹下是孩子下課後最愛拜訪的秘密基地。此外，台灣光復前曾任職大崙國小的日籍校長前川先生的家人們，前兩年從日本跨海來台尋根，特別在老芒果樹下合影留念。
她還提到，去年7月全校童軍露營活動，在芒果樹留下孩子們體驗攀樹刺激的身影。「芒果老樹與小孩」記錄老樹與人情世代的傳承，雖然歷經百年風霜，仍矗立守護孩子。
大崙國小還有1棵奇特的老樹，在南側圍牆旁的老樟樹，大半樹幹橫著接近地面，最後再矗立起來，孩子們稱呼這棵樟樹「長頸鹿樟樹爺爺」，相傳在幾十年前被颱風吹倒，但生命力旺盛，繼續發出新芽並成長，屹立昂揚到現在。
曾南薰說，孩子們在下課時喜歡在長頸鹿樟樹爺爺的樹蔭下玩捉迷藏，或趴著、或排排坐在樟樹爺爺的身體看書聊天，老師也會帶著孩子到樹下說故事，享受樹下光影拖曳的讀書會，看著刻畫生命滄勁之美，經歷風霜卻仍美好的老樟樹。
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