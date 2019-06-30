斗南鎮農會邀日韓專家 研討農業職災保險

2019-06-30 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



日本、韓國等國家也推動農民職業災害保險制度與農作業安全事故預防多年，有鑑於此雲林斗南鎮農會今天邀請日本農村醫學會、農村醫學研究所與韓國農村振興廳等單位到雲林交流，彼此分享農業職災、保險等議題。

農村醫學會主任研究員大浦榮次、日本農村醫學研究所客座研究員淺沼信治、韓國農村振興廳農業者安全保健課課長李敬淑等人今天斗南鎮農會交流，並與在地青年農民對談。

大浦榮次、淺沼信治提到，根據日本農林水產省統計，2007至2016年，平均每年有364位農民死於農業職災，以2016年為例，有312位農民死於職災，這些死亡案例中，高達69.6%都跟農機操作不當有關，又以曳引機操作意外為主。

除此之外還有燒傷、高處摔落、道路交通意外等事故，以及近年經常發生的「熱中症」，也就是臺灣俗稱的「中暑」，2016年日本農民因中暑死了19人，因此農業保險或災害預防極其重要。

斗南鎮農會總幹事張燕容表示，農民職業災害保險自去年11月1日開始試辦，截至今年6月11日止，總投保人數約17.2萬人、投保率為15.44%，雲林縣是目前國內農民職業災害保險投保率最高的縣市。