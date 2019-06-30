扮神奇寶貝玩競賽 華山基金會邀長輩動起來

2019-06-30 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



由華山基金會台南B區的主辦「2019常年服務暨第7屆愛老人運動會」，今天上午在台南市立歸仁國中舉辦，邀請到400多位服務中的弱勢長輩及義工參加，當天阿公阿嬤們裝扮成神奇寶貝中的經典角色，有皮卡丘、小火龍、傑尼龜等，藉由活潑可愛的裝扮及挑戰趣味競賽，樂活動起來。

此次運動會聖火火炬手及運動員宣誓代表，由歸仁103歲人瑞劉爺爺擔任，劉爺爺飽讀詩書，早年於軍中擔任文書，至今依舊寫得一手好字，透過他鏗鏘有力的宣讀誓詞和積極正向的生活態度，同步鼓勵其他長者「活到老、玩到老、掌握健康慢慢老」。現場的義工們也齊力發揮巧思，設計簡單又有趣的遊戲關卡，例如「七巧拼圖板」、「環保保齡球」、「推球接力賽」等，讓長輩活絡體力、激盪腦力，氣氛熱鬧、有趣，歡笑聲洋溢。

運動會現場並設有健康服務攤位，包含：義剪、經絡推拿、中醫義診、泌尿科健康諮詢等，讓活動更添豐富。現場有一位坐輪椅的奶奶在大家的加油歡呼聲下，成功的推動神奇寶貝球，開心的表示:「已經好久沒有這麼開心了！」。