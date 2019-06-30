扮神奇寶貝玩競賽 華山基金會邀長輩動起來
由華山基金會台南B區的主辦「2019常年服務暨第7屆愛老人運動會」，今天上午在台南市立歸仁國中舉辦，邀請到400多位服務中的弱勢長輩及義工參加，當天阿公阿嬤們裝扮成神奇寶貝中的經典角色，有皮卡丘、小火龍、傑尼龜等，藉由活潑可愛的裝扮及挑戰趣味競賽，樂活動起來。
此次運動會聖火火炬手及運動員宣誓代表，由歸仁103歲人瑞劉爺爺擔任，劉爺爺飽讀詩書，早年於軍中擔任文書，至今依舊寫得一手好字，透過他鏗鏘有力的宣讀誓詞和積極正向的生活態度，同步鼓勵其他長者「活到老、玩到老、掌握健康慢慢老」。現場的義工們也齊力發揮巧思，設計簡單又有趣的遊戲關卡，例如「七巧拼圖板」、「環保保齡球」、「推球接力賽」等，讓長輩活絡體力、激盪腦力，氣氛熱鬧、有趣，歡笑聲洋溢。
運動會現場並設有健康服務攤位，包含：義剪、經絡推拿、中醫義診、泌尿科健康諮詢等，讓活動更添豐富。現場有一位坐輪椅的奶奶在大家的加油歡呼聲下，成功的推動神奇寶貝球，開心的表示:「已經好久沒有這麼開心了！」。
華山基金會台南B區目前已成立18個愛心天使站，在歸仁、永康、關廟、龍崎、仁德、玉井、楠西、安定、七股、佳里、善化、新營、西港、柳營、鹽水、新市、南化等地，為1,143名三失(失能、失智、失依)長輩提供免費到宅訪視、陪同就醫、護甲等服務，目前常年服務經費尚有短缺、急需支持，期盼社會大眾發揮愛心小額認助，每位長輩每月1,250、一年15,000，讓孤老的晚年有人陪伴及協助。愛心專線：(06)205-4971林小姐。
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