勞工休閒活動接連來 台南勞工免費電影舞蹈觀賞報名中

2019-06-30 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



紓解勞工工作壓力，台南市政府勞工局「勞工星光電影院」7月5日晚上6點半將在新營文化中心播放「毛孩總動員」，7月20日、21日在台南市區南門勞工育樂中心、新營文化中心安排有「台南舞讚」活動，勞工朋友及眷屬可透過網路免費報名。

勞工局說，「毛孩總動員」是部有趣動畫片，以毛小孩視角及追求「愛與自由」的勇氣，喚起人們被寵愛是一種福分，要珍惜自己身邊所擁有的人事物，是部非常適合親子共賞的影片。

另外「台南舞讚」邀請著名的「藝姿舞集」展演台南風情，讓民眾可以欣賞到「府城樂音」、「藝綻南瀛」、「眾神之都」及「台南春日」等演出，透過現場演奏傳統音樂與舞蹈演繹台南在地文化風情，7月20、21日下午2點半，分別在南門勞工育樂中心和新營文化中心開演。