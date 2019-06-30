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勞工休閒活動接連來 台南勞工免費電影舞蹈觀賞報名中

2019-06-30 18:24聯合報 記者謝進盛╱即時報導

紓解勞工工作壓力，台南市政府勞工局「勞工星光電影院」7月5日晚上6點半將在新營文化中心播放「毛孩總動員」，7月20日、21日在台南市區南門勞工育樂中心、新營文化中心安排有「台南舞讚」活動，勞工朋友及眷屬可透過網路免費報名。

勞工局說，「毛孩總動員」是部有趣動畫片，以毛小孩視角及追求「愛與自由」的勇氣，喚起人們被寵愛是一種福分，要珍惜自己身邊所擁有的人事物，是部非常適合親子共賞的影片。

另外「台南舞讚」邀請著名的「藝姿舞集」展演台南風情，讓民眾可以欣賞到「府城樂音」、「藝綻南瀛」、「眾神之都」及「台南春日」等演出，透過現場演奏傳統音樂與舞蹈演繹台南在地文化風情，7月20、21日下午2點半，分別在南門勞工育樂中心和新營文化中心開演。

相關報名網址如下：勞工星光電影院-「毛孩總動員」https://reurl.cc/3AaZ8勞工休閒系列活動-「台南舞讚」https://reurl.cc/obg23或至台南市政府勞工局網頁(https://web.tainan.gov.tw/labor/)便民服務/文件下載/「勞工星光電影院」或「台南舞讚」，洽詢電話（06）6322231 轉分機6299。

台南市政府勞工局「勞工星光電影院」將在7月5日晚上6點半在新營文化中心播放「毛孩...
台南市政府勞工局「勞工星光電影院」將在7月5日晚上6點半在新營文化中心播放「毛孩總動員，圖為宣傳文宣。圖/台南市政府勞工局提供
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「台南舞讚」活動，分別在南門育樂中心、新營文化中心開演。圖/台南市政府勞工局提供
「台南舞讚」活動，分別在南門育樂中心、新營文化中心開演。圖/台南市政府勞工局提供
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勞工局電影動畫

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