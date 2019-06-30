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中低收入戶兩女葬身火窟 黃敏惠：協助度難關

2019-06-30 17:59中央社 嘉義市30日電

嘉義市美源街今天發生一起住宅火警，造成兩名女童葬身火窟，市長黃敏惠兩度探視並致贈慰問金，慈善團體也提供援助，市府後續將專案協助，幫助弱勢屋主夫婦度過難關。

嘉義市美源街110巷內一處老舊鐵皮屋上午發生火警，消防局接獲線報第一時間派遣15車、45人前往灌救，因起火點為鐵皮屋2樓，大量濃煙一時無法排出，造成翁姓屋主兩名10歲及6歲的女童受困身亡。

黃敏惠於火災發生後兩度前往探視，她看見受災戶翁姓夫婦痛失兩名愛女傷心難過，相當不捨，與兩人抱頭痛哭。

後來黃敏惠再前往探視，提供每人新台幣20萬死亡慰問金，共40萬元，她同時感謝城隍廟慈善會在第一時間提供每人3萬元慰問金、其他慈善會協助後續喪葬，以及即時心靈撫慰與協助，市府後續也將專案協助。

嘉義市政府表示，受災戶翁姓夫婦為中低收入戶。火災發生時，屋主妻子出門上班，屋主有輕度聽障，日前車禍腿受傷，發現火警，數度想前往樓上搶救兩名女兒，已經來不及。

不幸罹難的兩名女童，分別是要升上國小四年級與準備就讀國小一年級。志航國小校長吳秋鋒與邱姓導師也在第一時間前往慰問，獲知孩子不幸罹難非常難過，邱姓導師說，罹難的大女兒在校學習態度良好，且會主動協助公共服務，是一名天真善良的小女孩。

黃敏惠火災

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