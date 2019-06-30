雲嘉南四縣市夏至藝術節開鑼 新營文化中心好戲連連

2019-06-30 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



暑假到，雲嘉南四縣市創辦的「夏至藝術節」開鑼，其中，台南新營文化中心安排多檔好戲，邀請熱愛藝文活動者親子同賞，活動詳細資訊請至Google或臉書搜尋「夏至藝術節」，或上兩廳院售票系統網站查詢。

今年夏至藝術節共有「藝術交陪」、「移動劇場」、「藝劇場」、「藝間店」、「藝工隊」五大主題，串聯近60場精彩節目，而新營文化中心今年挑選多檔優質好戲，首先7月6日由TASO台灣藝術家交響樂團打頭陣，帶來「誰怕虎姑婆-TASO互動式親子音樂會」，翻轉兒童熟悉的「虎姑婆傳奇」，經典跨界創作讓親子共同感受音樂與故事的渲染力。

7月13日有安徒生和莫札特創意劇場以兒歌改編成爵士版本，藉由互動遊戲演出-屋頂動物園「音樂消失的秘密?」。7月20日奇巧劇團「Roseman玫瑰俠」改編自歌仔戲胡撇仔經典劇目「大盜玫瑰賊」，融合寶塚味歌舞演唱，是今夏最歡樂爆笑的戲曲音樂劇。

7月28日舞鈴劇場結合扯鈴、舞蹈、體操及現代劇場元素帶來「海洋慶典」；31日比利時．德爾克與費昂馬戲團dirque & fien, Belgium「飛天鋼琴」將鋼琴改造成天空中的遊樂場，結合特技與音樂酷炫演出，是大小朋友絕對不容錯過的經典節目。