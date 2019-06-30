3.95億北港聯外特一號道路 徐國勇指示年底前動工

2019-06-30 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣向中央爭取補助預計花費3.95億元新闢北港聯外道路特一號道路，內政部長徐國勇今天到雲林北港鎮關心工程進度，他也指示營建署一定要在今年年底前動工。

徐國勇在立委蘇治芬、縣議員蔡岳儒、縣府民政處長張政國、北港鎮長蕭永義及縣警察局長黃勢清等人陪同下，到北港義民廟參加笨港義民文化季活動，隨後到朝天宮參拜，祈求國泰民安、風調雨順，並聽取營建署簡報北港聯外道路特一號道路進度。

營建署中區工程處長何志浩表示，北港特一號道路從民樂路跨越新街大排、經新北路、勝利路再跨越府番大排到縣道145線，全長1.77公里、寬40米，雙向各配置2汽車道與1混合車道，有跨越兩條大排橋梁、供給管溝、綠美化等工程。

蘇治芬等人說，北港特一道路落成後，將是鎮上第一條40米寬的道路，屆時將可以緩解市區及北港大橋車流；徐國勇聽完簡報後表示，道路新闢後將可帶動地方發展，若景觀設計得宜也可成為地方新地標，他請營建署盡全力協助，並指示在年底前動工。