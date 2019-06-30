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壯遊澎湖旅費自己籌 28名北台南家扶少年明啟程

2019-06-30 11:58聯合報 記者謝進盛╱即時報導

自己旅費自己籌！北台南家扶中心舉辦第五屆少年展力方案，28名家扶少年歷經1年來製作手工餅乾販售籌旅費，將於7月1日至6日展開「壯遊澎湖」公益旅行，今天上午前往佳里金唐殿拜拜祈福，廟方總幹事邱建男等人並為少年戴上千歲爺加持的福袋保平安。

此行的領隊北台南家扶資深社工師曾沛瑄表示，家扶少年展力方案自民國104年起每一年辦理壯遊計畫，透過旅行的籌劃期能讓少年學習規劃、溝通與實踐能力，旅行中所有細節，包含行程交通、住宿飲食、行政資料彙整等，都由青少年自主規劃，一步一腳印的實地學習及扎實訓練。

今年4月時即由少年們親手製作手工餅乾，到市場、夜市、老街、文化中心等地販售，每人完成籌措這趟旅程約2000元交通費目標，實踐「壯遊澎湖」的夢想。

已連續參與五屆方案的陳宇翔表示，前幾屆都是挑戰本島由南到北，今年挑戰離島到澎湖，將深入澎湖各鄉野體驗當地人文，預計以單車漫遊方式，除深度參訪澎湖當地名勝古蹟與人文景點，也將進行環境保護宣導，安排淨灘，也將穿插韓國舞蹈快閃活動，並與澎湖家扶青年對談，分享二地學習經驗。

金唐殿總幹事邱建南表示，廟方自今年起固定提供獎助學金贊助6名家扶學子，對家扶少年們於困境中能勇於學習十分欣慰。

北台南家扶社工督導吳宜菁表示，青春期孩子處於自我認識與探索階段，對未來容易感到不確定與茫然，家扶開辦少年展力方案， 讓孩子透過各項任務與課程參與，與同儕一起體驗新事務、找尋未來目標，也因著壯遊磨練與啟發，培養少年仔的能量與信心。

28名北台南家扶少年製作手工餅乾販售籌旅費，將於7月1日至6日展開「壯遊澎湖」公...
28名北台南家扶少年製作手工餅乾販售籌旅費，將於7月1日至6日展開「壯遊澎湖」公益旅行，今天上午前往佳里金唐殿拜拜祈福。記者謝進盛/攝影
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佳里金唐殿總幹事邱建男（右一）為家扶少年們戴上千歲爺加持的福袋保平安。記者謝進盛...
佳里金唐殿總幹事邱建男（右一）為家扶少年們戴上千歲爺加持的福袋保平安。記者謝進盛/攝影
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28名北台南家扶少年製作手工餅乾販售籌旅費，將於7月1日至6日展開「壯遊澎湖」公...
28名北台南家扶少年製作手工餅乾販售籌旅費，將於7月1日至6日展開「壯遊澎湖」公益旅行，今天上午前往佳里金唐殿拜拜祈福。記者謝進盛/攝影
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澎湖社工旅費

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