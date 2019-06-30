百名小台江師生夜行守護河川 徒步壯遊33公里

2019-06-30 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



暑假第1天，小台江百位師生、家長及校友下午沿著台江山海圳綠道，夜宿安佃國小，今天清晨再出發，沿溪心寮水圳，等待日出，再走回嘉南大圳，壯遊33公里。記者邵心杰／翻攝 分享 facebook

暑假第一天，小台江百名師生、家長及校友等，下午沿著台江山海圳綠道，夜宿安佃國小，今天清晨再出發，沿溪心寮水圳，等待日出，再走回嘉南大圳，壯遊33公里，倡議守護河川、保護環境，今年已邁入第10年，連續參加9屆的吳同學已經是大三生，今天也趕回來為學弟妹加油，陪伴他們完成這項環境守護的少年成年禮。

「倡議守護河川、保護環境」台南社大台江分校執行長吳茂成說，台江青春夜行已是第十屆，而且會一直辦下去，正逢嘉南大圳明年開圳100年，對參與百名師生來說，別具意義，同時也呼籲市民一起加入山海山圳綠道走路運動，守護河川，留給代代子孫水水的童年。

一行人沿著台江山海圳綠道，渡四草湖，參訪台江國家公園，散步北汕尾海岸，再從鹿耳門溪口上岸，抵媽祖宮，再沿曾文溪舊河道，走抵十二佃，夜宿安佃國小，預計清晨再出發，沿溪心寮水圳，在十三佃等待玉山日出，再走回嘉南大圳，全程33公里。