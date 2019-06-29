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長榮宣布協商破局！「勞資無共識，無法簽團協」

南科管理局邀日商參觀台南玉井芒果產業 體驗果農生活

2019-06-29 21:43聯合報 記者周宗禎╱即時報導

芒果深受國際友人的喜愛，特別是日本人，南科管理局為讓園區日商從業人員體驗在地芒果文化，今天下午特別舉辦「南科日商台南好芒產業文化體驗」活動，邀請園區日商主管參訪芒果的故鄉玉井，有10家日商主管及日台交流協會代表共29名日人參與，一整天在玉井直到傍晚才人人帶著各自喜愛的芒果離開。

這次活動參加者有日本臺灣交流協會高雄事務所加藤英次所長，台灣東喜璐機能膜、超淨精密科技、群富醫療器材、住華科技、台灣捷恩智等10家在南科的日本企業。

一行人由科管局長林威呈領軍，前往果農之家吃水果餐，體驗採芒果、吃芒果冰及製作芒果果醬，下午4點還到蜜旺果舖採芒果，每人都採6顆不多不少。

這群日本人還參觀芒果分級包裝場、蒸熱場，瞭解芒果的栽種和產銷過程，讓他們對台灣的農產品更有信心，在台灣下單，日本取貨，多多採購台南優質香甜美味的芒果。

參與活動日本人表示，炎炎夏日，在半山坡地採芒果真的是一大考驗，刺眼的陽光讓人難以辨認，讓人流了一身汗，畢生難忘，摘完芒果後吃一碗滿滿的芒果冰，更讓人有種幸福的感覺。

科管局表示，南科園區目前有20餘家日商，管理局利用假日結合在地文化活動，建立南科日商交流平台，讓日常忙碌於工作的日籍主管及從業人員攜家帶眷交流聯誼，日商對管理局舉辦文化與生活體驗活動反應良好，活動氣氛熱絡，工作之餘增加對在地文化的認識。

南科管理局邀日商參觀台南玉井芒果產業，體驗果農生活。團/科管局提供
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芒果南科

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