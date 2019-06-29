7月迎接覺醒音樂祭 閃靈、滅火器等卡司開唱

2019-06-29 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市音樂節盛事「覺醒音樂祭」，即將邁入第十年，今年活動場地首次移師嘉義港坪運動公園，並邀請到閃靈、滅火器等樂團，7月5日到7日三天所有票券已全部售光，可望帶來10萬次人潮。嘉義市政府各局處也動起來，歡迎來嘉好朋友盡享嘉義市美食、暢遊各大景點，同時更在金山路口加開公車站點，推出持電子票證免費搭市區公車的好康！

嘉義市長黃敏惠市長表示，北有貢寮音樂祭、南有春吶音樂祭，中就有嘉義的覺醒音樂祭，覺醒音樂祭經過十年的演進後成為台灣指標性的國際音樂祭，成為熱愛音樂的青少年朋友最期待的音樂盛會之一，而拼經濟一直是市府施政的主軸，文化產業也是拼經濟的一種方式，只要想到覺醒音樂祭，就想到嘉義市，這也是嘉義市另一個城市品牌的形象。

覺醒音樂祭創辦人顏廷憲指出，今年活動卡司陣容堅強，包括草東沒有派對、土屋安娜、閃靈、滅火器、傻子與白痴、陳珊妮，以及 Empty ORio ft. 異鄉人、董事長樂團 ft.黃鐙輝等難得一見的限定陣容。

活動消息一出，相關票券銷售一空，周邊住宿也幾乎訂滿，為紓解人潮，主辦單位特別租下嘉義大學新民校區草皮推出露營區，也幾乎售空。