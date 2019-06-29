中石化南瀛天文館攜手 安排偏鄉學童參訪天文館

2019-06-29 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



暑假來臨，中石化公司和台南南瀛天文館合作安排台南顯宮及鎮海國小兩校學童前往南瀛天文館參訪，希望帶領孩童們認識宇宙，激發對地球科學的興趣，鼓勵勇於實踐自己的夢想，也讓學童留下難忘回憶

「我想到外太空去觀察星球，看看外星人長什麼樣子。」顯宮國小5年級林姓女童從小就希望自己長大後能成為一名太空人，她說，自己想到外太空觀察不同星球、看看外星人的長相還有文化，她和同學一起認識了12星座、地球和各行星之間的關係、體驗如何使用天文望遠鏡、還親手製做了月亮儀，林小妹妹向夢想跨出一大步。

顯宮國小校長潘秀妲表示，顯宮國小雖然是偏鄉小校，一個年級只有一班，但是每個孩子有自己的長才和天份，應該幫助他們適性發展，非常感謝中石化和南瀛天文館這次安排，課外學習和實際操作，讓孩子們有機會能多方嘗試，找出自己的興趣和專長。

台南鎮海國小校長凃榮祥說，鎮海國小的學童幾乎都是在海邊長大，少有機會接觸山林和大自然，這次難得的機會除了讓孩子學習星象知識外，更重要的是鼓勵孩子們將在天文館的所見所聞和家長分享，讓父母看見自己孩子的多元興趣和能力。

中石化財務部企業關係組副理莊俐琴鼓勵小朋友們能透過這次參訪，了解宇宙很大，每個地方都有值得學習和探索的地方，她也以星象劇場播放的影片大飛行家中的萊特兄弟為例，鼓勵孩童要有像萊特兄弟發明飛機的精神，靠著一次又一次的好奇心和努力就能完成夢想。