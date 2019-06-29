影／國民黨嘉縣立委海區初選 縣議員王啟澧勝出

2019-06-29 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



國民黨嘉義縣海區立委初選結果今天揭曉，二名參選人嘉義縣議員王啓澧，與中央委員兼文傳會副主委林江釧，經過本周電話民調及海區8鄉鎮市黨員投票，縣黨部今天宣布由王啟澧勝出，將建議由王啟澧代表國民黨參加嘉義縣海區立委選舉。

縣黨部主委蔡明顯說，日前縣黨部選監小組協調，決定這次初選黨員投票占3成，民調7成，本月23至25日電話民調，由世新、愛普羅兩公司承辦， 初選只公布勝出者，不公佈詳細數據。

他說，今天海區8鄉鎮黨員初選投票，開票統計王啟澧在黨員投票勝出，林江釧則在日前2民調中領先，綜合2數據後，王啟澧以些微差距勝出。

王啟澧、林江釧同屬黃派政二代，王啟澧父親王東一曾任水上鄉長及國代，母親陳阿燦曾任水上鄉婦女會理事長，他曾任縣府計畫室主任，第15、16屆水上鄉長、縣黨部主委，連任二屆議員；林江釧本屆獲提名參選海區立委，以6萬多票落選，他曾任行政院政務顧問、立委翁重鈞國會辦公室主任，父親東石鄉前鄉長林純金，叔叔林水樹嘉義區漁會榮譽理事長。