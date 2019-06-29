親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

南迴變難回！沒看到熱氣球 南迴先塞爆7公里

金曲30／LIVE直播！星光大道紅毯　男神女神齊聚超吸睛

影／國民黨嘉縣立委海區初選 縣議員王啟澧勝出

2019-06-29 17:21聯合報 記者卜敏正╱即時報導

國民黨嘉義縣海區立委初選結果今天揭曉，二名參選人嘉義縣議員王啓澧，與中央委員兼文傳會副主委林江釧，經過本周電話民調及海區8鄉鎮市黨員投票，縣黨部今天宣布由王啟澧勝出，將建議由王啟澧代表國民黨參加嘉義縣海區立委選舉。

縣黨部主委蔡明顯說，日前縣黨部選監小組協調，決定這次初選黨員投票占3成，民調7成，本月23至25日電話民調，由世新、愛普羅兩公司承辦， 初選只公布勝出者，不公佈詳細數據。

他說，今天海區8鄉鎮黨員初選投票，開票統計王啟澧在黨員投票勝出，林江釧則在日前2民調中領先，綜合2數據後，王啟澧以些微差距勝出。

王啟澧、林江釧同屬黃派政二代，王啟澧父親王東一曾任水上鄉長及國代，母親陳阿燦曾任水上鄉婦女會理事長，他曾任縣府計畫室主任，第15、16屆水上鄉長、縣黨部主委，連任二屆議員；林江釧本屆獲提名參選海區立委，以6萬多票落選，他曾任行政院政務顧問、立委翁重鈞國會辦公室主任，父親東石鄉前鄉長林純金，叔叔林水樹嘉義區漁會榮譽理事長。

兩人初選過程雖競爭也相互尊重，都稱讚對方是人才，林江釧曾找台南市議員謝龍介、內政部前部長李鴻源及新北市長侯友宜推蔫，強調過去3年他都到中央為嘉義縣找出路；王啟澧則強調一路走來紮實經營、在地服務，獲得鄉親力挺。

王啟澧（左）在國民黨海區立委初選中，以些微差距勝過林江釧（右）。記者卜敏正／攝影
王啟澧（左）在國民黨海區立委初選中，以些微差距勝過林江釧（右）。記者卜敏正／攝影
分享

投票民調國民黨2020選舉嘉義縣立委2020選舉

相關新聞

台南暑假觀光盛事「一見雙雕」登場 5公尺鹽巨人吸睛

2019-06-29 17:13

雲林最古老的百年戲院重生 民歌手駐唱回憶無窮

2019-06-29 15:26

醫院好暖心！接生照顧早產兒 長大還邀請看電影

2019-06-29 14:44

台南首辦防溺結合體能大挑戰 體能王5千元禮券

2019-06-29 14:13

暑假開始！台南推出古蹟漫遊券享優惠

2019-06-29 13:00

台南職業訓練成果展 五大主題展現台南特色與職訓成果

2019-06-29 13:00

參訪台文館 蘇貞昌：建議整合導覽動線

2019-06-29 12:52

美中貿易戰台商回流 期美科技投資16億台南蓋新廠

2019-06-29 11:44

鄉下爺爺奶奶也變潮 數位老人手機、平板樣樣來

2019-06-29 11:14

重回噍吧哖歷史現場 蘇貞昌訪台南地院提建言

2019-06-29 11:11

玉井芒果冰世界紀錄周年慶優惠多 洋人同行送一碗冰

2019-06-29 02:21

首創南市婦幼少年保護中心 揭牌

2019-06-28 23:29

雲縣「飽胃站」弱勢童暑假不餓肚

2019-06-28 23:28

古坑華南國小咖啡書屋 知識扎根偏鄉

2019-06-28 23:25

白川書苑啟用 眷村擁「書式」空間

2019-06-28 23:21

台南「有條件通過」漁電共生專區？ NGO代表抗議：不實

2019-06-28 18:55

前瞻補助蓋地下停車場 雲林斗六居民意見分歧

2019-06-28 16:01

六輕氣爆賠償談不攏麥寮鄉民抗議 台塑：不能沒完沒了

2019-06-28 14:41

推輔導創業 黃偉哲盼吸引人才到台南

2019-06-28 13:29

打造偏鄉知識的家 華南咖啡書屋落成了

2019-06-28 12:46

台南新營淨水場大變身 斥資9億打造國際級訓練園區

2019-06-28 12:44

「小火車大探奇」熱鬧開展 大膽玩樂激發想像

2019-06-28 12:42

泰迪熊艦長現身台南安平港 還有3米巨型水手熊

2019-06-28 12:38

臺南市首創整合婦幼少年保護 成立安全保護中心

2019-06-28 12:00

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

美式碳烤牛排「接地氣」 390元大啖21盎司牛排

2019-06-29 09:00

3招甩肉30公斤 警界瘋健身 型男堆中有朵花

2019-06-29 10:00

台南中小企業老闆的一封信 和長榮集團事件成強烈對比

2019-06-29 10:41

台灣第一家民營公車在基隆 這間市定古蹟是老闆豪宅

2019-06-28 21:19

24顆熱氣球！台東鹿野高台揭開序幕 萬人來朝聖

2019-06-29 08:27

【即時短評】盤算選票不在乎食安 農地汙染恐難解

2019-06-28 22:10

柯文哲率隊訪屏東 潘孟安：高鐵南延就不用辛苦了

2019-06-29 12:15

高雄登革熱疫情發燒 台塑老董出手相助

2019-06-29 12:13

玉井芒果冰世界紀錄周年慶優惠多 洋人同行送一碗冰

2019-06-29 02:21

溪頭7月1日入園半價 台大實驗林70周年還有成果展

2019-06-29 08:07

黃蠟石文化館30日開館 帶你走讀基隆漫步壺穴之美

2019-06-29 08:08

影╱「全身都濕了！」基隆親水季今登場小朋友玩瘋

2019-06-29 10:50

太魯閣山月吊橋主體完工 拚明年初開放

2019-06-28 23:08

電網防猴害見效 苗栗今年33戶申設

2019-06-28 23:49

台南「有條件通過」漁電共生專區？ NGO代表抗議：不實

2019-06-28 18:55

東港大鮪扭蛋機倒數計時 屏縣府：諸多大獎仍未開出

2019-06-28 19:45

信義鄉原民保留地遭濫墾 青山如同鬼剃頭

2019-06-28 17:38

弱勢學生拿50元餐券兌換 暖新烘培坊主動升級還加碼

2019-06-28 17:31

金門山外溪惡臭 汙水截流整治

2019-06-29 00:15

國民黨金門藍天志工團成立 未見「地方大咖」耐人尋味

2019-06-28 19:20

虛驚！台電工程挖破管線 高雄好市多瀰漫瓦斯味逾2小時

2019-06-29 14:14

美食新天地／接地氣碳烤牛排 味蕾大滿足

2019-06-29 00:18

高雄大順、富國路口附近驚傳瓦斯外洩 中午關閉管線

2019-06-29 13:38

永和福和橋電梯完工啟用 雙北通行真Easy

2019-06-29 13:52

北市oBike爛帳 議員憂全民埋單

2019-06-28 23:22

台東熱氣球開幕 首日造成南迴公路大鳥段回堵塞車

2019-06-29 12:32

水利署想在高雄大樹鑿井取水 大樹居民堅決反對到底

2019-06-29 13:43

FUN舊城盛夏漫時光登場 大型竹構築成拍照熱點

2019-06-29 14:43

花樹盛開的夏日約會 屏東眷村之夏

2019-06-29 10:58

影／桃園首發「用唸的」客語公文書 友善客語環境

2019-06-28 19:22

為了一條路 陳學聖、王浩宇吵翻天

2019-06-29 14:29

繡球花大爆發！武陵農場暑假快客滿

2019-06-29 12:58

發大財、飛行傘打卡牆 萬里老街打造瑪蟹家族活化

2019-06-29 15:24

重回噍吧哖歷史現場 蘇貞昌訪台南地院提建言

2019-06-29 11:11

小郭雪芙、張泰山與SBL球星來囉！就在今天免費參加

2019-06-29 08:59

基隆公車處故事 日治時民營公共馬車

2019-06-29 00:03

新化區公所爭取召開住民大會 今辦提案說明會鼓勵參與

2019-06-28 23:29

「台東縣雜糧區域加工中心」今落成啟用

2019-06-29 11:34

行動服務列車抵竹縣 邱豐光訪峨嵋、湖口

2019-06-28 17:39

台南首辦防溺結合體能大挑戰 體能王5千元禮券

2019-06-29 14:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top