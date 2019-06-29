嘉有一老如有一寶 嘉寶開趴踢比舞功

2019-06-29 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市衛生局今天在港坪運動公園體育館舉辦「長者活力競賽-嘉寶趴踢秀」，嘉義市長黃敏惠等人與16隊的社區長者代表一起同樂，近千位長者熱情尬舞，黃敏惠致贈每一隊最年長的長者「長壽獎」，祝福大家健康呷百二，並呼籲年長者多走出來活動，讓身體更健康、心靈更快樂。

黃敏惠表示，嘉義市是全台最幸福的城市，同時也是全台第一個高齡友善城市，「上有老，讓長者能安老。下有小，讓幼者能受良好教育。」只要老人照顧好了，年輕人就無後顧之憂，能全心全意為事業打拼，這就是市府積極在做的市政。

現場除了長者活力秀之外，也設有許多攤位，場內場外都熱鬧滾滾。社會處協助提供參賽隊伍的交通接送、「視障按摩」體驗為長輩筋骨紓壓；國立中正大學運動i台灣團隊提供運動指導服務；崇仁醫專美容保健科的年輕學生擔任禮賓大使，也為阿嬤做手部彩繪美甲服務；嘉創中心食工所提供「高齡食品讓長輩品評」；東區資源輔具中心展示「銀髮族輔具與交通工具」；福民社區等八個社區關懷據點也將手作作品做系列展覽。