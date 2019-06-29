台南暑假觀光盛事「一見雙雕」登場 5公尺鹽巨人吸睛

2019-06-29 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南暑假觀光盛事「2019一見雙雕藝術季」邁入第8年，今天在「七股鹽山」開幕！今年以三雕主題，分別為七股鹽山的「濱鹽歷險記」鹽雕展、臺灣鹽博物館「第三類接觸區」的動態3D光雕秀、馬沙溝3D彩繪村的「戲說英雄」沙雕展，活動期間推出多項優惠好康，適合安排親子同遊。

藝術總監陳坤田指出，七股鹽山的「濱鹽歷險記」鹽雕展，創作內容有「夢想的遷徙」、「海神波賽頓」、「冰原情誼」、「海馬守護將軍」、「海羅拉的夢想」、「飛越濱鹽」總計9座作品，運用200噸粗鹽，其中最大一座高約5.5公尺、寬約5至6公尺的「鹽巨人」最為吸睛！

臺灣鹽博物館「第三類接觸區」，塑造「外星人入侵」的動態3D光雕秀、「羅斯威爾飛碟墜毀」、「UFO綁架人質事件」、「星際怪獸劫火車」、「火星炎龍」與「水星甲蟲」共15座作品； 馬沙溝3D彩繪村沙雕展，動用了150噸沙子，推出「戲棚下」、「漁湧豐收」、「英雄排排站」、誰拍誰的「猴塞雷」共6座沙雕！

活動期間推出了多項優惠好康，臺灣鹽博物館規劃集章闖關活動送小贈品、飲品喝到飽以及限量來店禮市值300元福袋（每月限量300份）；七股鹽山推出入園打卡送限量小鹿磁鐵、鹽滷咖啡與雪花霜淇淋優惠價99元（原價160元），以及臺鹽特定商品6折起等；馬沙溝觀光休閒協會推出999一見雙雕一日遊及799遇見馬沙溝一日遊方案，更多相關活動訊息，請洽（06）7861017或搜尋「雲嘉南，好好玩!!」臉書粉絲專頁查詢！