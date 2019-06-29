雲林最古老的百年戲院重生 民歌手駐唱回憶無窮

2019-06-29 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



建於昭和2年（1927年）的雲林縣北港鎮「北港座」大復戲院，迄今已有近百年歷史，是雲林縣最古老戲院，已列歷史建物，經3年多規畫修復，老戲院重生，雲林縣府今、明兩天邀請多位民歌手駐唱，並發表「北港小鎮」創作新歌，讓民眾回味充滿東洋風的古町戲園風華。

雲林縣長張麗善今天在民歌手王瑞瑜伴奏下，合唱「蝸牛與黃麗鳥」，成為老戲院重新開幕後的第一位登台演唱，帶動全場氣氛。北港朝天宮董事長蔡咏鍀也分享小時候從戲院後側「小洞」偷跑進去看電影的童年趣事，勾起不少人共同回憶。

文化處長陳璧君說，大復戲院日治昭和2年(1927年)落成，當年稱為「北港座」，是古笨港街唯一也是首建的劇場建築，帶動市街繁榮，也是戲院所在的博愛路一帶，成為雲林沿海重要的庶民娛樂園地。北港座1945年，襲氏家族接手改稱「大復戲院」，原為木造建築，民國53年間改建為RC建築，98年登錄為雲林縣歷史建築。

這座雲林最古老的「影城」，結束營業超過40年，但建物和戲台保存完整，二樓看台和放映室都還保留，5年多取得襲氏家家族同意，動工修建，近幾天老戲院完工，原貌重現街坊，吸引不少民眾爭相拍照，成為熱門打卡地點，也是雲嘉地區第一座復活的「老影城」。

縣長張麗善說，老戲院重現風華，古牆木窗全都保留，也注入些許現代元素，將來朝多樣化經營，作為文化性的影展或表演場地，朝常民娛樂型態發展成為古鎮的文化影音據點。

北港鎮長蕭永義、黃美蘭、黃文祥、蔡孟真、蕭慧敏等議員和許多民眾，今天一起在老戲院內聽老歌、說故事，共憶老鎮之美，並也允諾一起學唱新民歌「北港小鎮」。