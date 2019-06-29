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雲林最大規模就業博覽會登場 提供千餘個在地就業機會

2019-06-29 15:24聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

號稱雲林縣規模最大就業博覽會今天在縣立體育館登場，包括台塑、義美、上銀、正新、豐泰、艾杰旭(旭硝子)、福懋科技等102家知名廠商聯合徵才，提供超過1500個職缺，現場並有履歷健診、職涯測驗及求職防詐騙的諮詢服務，吸引大批民眾徵詢求職，場面熱烈。

縣長張麗善說，這次有102家優質廠商設攤徵才，職業類別多元包含服務業、食品加工業、製造業及長照服務業等超過1500個職缺，且有九成以上都是縣內的企業廠商，提供在地就業就業。

勞工處長張世忠表示，這場大徵才還規畫「履歷健診」、「職涯輔導」、「彩妝及頭髮義剪」專區，由專人協助求職者免費提供求職者如何尋求職解惑及強化就業能力，他提醒求職者先要選定方向、蒐集公司資訊、做好充分準備，面試才能得心應手，提高錄取機率。

目前正值求職旺季，縣府特別提醒求職者提高警覺，要堅持「三要七不原則」，即「要請家人親友陪同面試或告知面試地點」、「要再三檢視應徵資訊」、「要做好蒐集應徵公司資料」，也要堅守「不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、證件不離身、不飲用不明飲料、不非法工作」七不原則。若被問「打算何時結婚？懷孕？」等和工作專業無關的隱私問題時，要一概拒絕提供。

縣長張麗善、副議長蘇俊豪與廠商代表共同啟動「邁向職場、就業齊飛揚」，祝福求職者能找到理想工作；今天會場擠滿人潮，張縣長也發送1000份羊肉料理免費品嘗，另有摸彩抽iPAD，場面熱滾滾。

雲林最大規模就業博覽會登場，提供千餘個在地就業機會。記者蔡維斌／攝影
雲林最大規模就業博覽會登場，提供千餘個在地就業機會。記者蔡維斌／攝影
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雲林最大規模就業博覽會登場，提供千餘個在地就業機會，吸引人潮應徵。記者蔡維斌／攝...
雲林最大規模就業博覽會登場，提供千餘個在地就業機會，吸引人潮應徵。記者蔡維斌／攝影
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雲林最大規模就業博覽會登場，提供千餘個在地就業機會，吸引人潮應徵。記者蔡維斌／攝...
雲林最大規模就業博覽會登場，提供千餘個在地就業機會，吸引人潮應徵。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善發送千份羊肉調理包送給求職者品嘗。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善發送千份羊肉調理包送給求職者品嘗。記者蔡維斌／攝影
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