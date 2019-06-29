台南首辦防溺結合體能大挑戰 體能王5千元禮券

2019-06-29 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市消防局第一大隊今天舉辦「防溺體能大挑戰」，首度將防溺觀念結合體能，並有獎金鼓勵親子參加，加強暑期戲水安全觀念，體能王第一名還有5000元禮券，台南市消防局長李明峯也到場呼籲炎炎夏日，小朋友有時會偷跑出去玩水，家長要提高警覺。

首次舉辦的防溺體能大挑戰，今天上午9點在新營區新民國小舉行，現場架設30公尺長的橫渡滑索，每5公尺為一道關卡，挑戰者雙手握住吊環用身體和雙臂擺盪向前滑行並在每關唸出防溺標語。分一般組和國小（四至六年級）組，過關可獲禮券，學生組是50元及500元，一般組是100元至1000元，5關全過且秒數最快的前3名者，另頒發體能王，獲頒禮券5000元、3000元、2000元。

大台南家長協會理事長李偉宏表示，每年都有很多學生在暑期安排戲水活動，為避免學生戲水發生憾事，因此結合消防局在暑假之前辦理水上安全宣導活動，趣味闖關體驗遊戲皆配合救生裝備器材及防溺宣導方式所設計，讓民眾能充分獲得豐富知識及資訊，藉由本活動提升正確的防溺知識及技能以及水上救生應變能力，以達寓教於樂功效。