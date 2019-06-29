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台南職業訓練成果展 五大主題展現台南特色與職訓成果

2019-06-29 13:00聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市政府勞工局今天在南紡購物中心舉辦「108年職業訓練成果展」，展現勞工局職業訓練班多元職訓成果，並邀請歷年辦理職業訓練單 位，以「台南特色」五大主題來呈現職業訓練成果。

勞工局長王鑫基說，成果展能夠讓學員展示出培訓後的實力，讓學員的好手藝被大家看見、肯定，更將訓練成果結合義賣，所得作為公益幫助職災、弱勢家庭修繕房屋，以「取之社會、回饋社會」的公益精神投入職場訓練，讓訓練的正向能量能往外擴散，大家一同為台南打拚。

這項名為「職訓show實力、成果展才藝」的活動以「風華年代彩妝秀」開場，由新娘秘書培訓班學員運用所學以不同年代的復古妝髮、造型走秀展示訓後成果，且透過「木偶劇」及「成果展才藝走秀」戲說職業訓練成果。

會場還規畫了許多可以消磨時間的DIY的活動，例如化妝品調製、糖霜彩繪餅乾親子體驗、飲料提袋拓印等，可以讓求職者的家屬等候時不會覺得無聊。

主辦單位用來展現台南特色的五大主題有在地美食：餐飲類職業訓練課程，以台南特色小吃等進行成果展示。

精緻農業：餐飲類及專業設計類職訓課程，運用台南當地農產進行飲品特調，展現學員創意，並透過包裝設計加值農特產品，有助於行銷。

資訊科技：專業服務類及電腦資訊類課程，由結訓學員進行手機貼膜檢修，呈現學習成果。

時尚美容：以「台南好𨑨迌」的概念規畫，台南除觀光外，也可以安排個人式美容、美髮或美甲服務，藉由美容美髮類的職業訓練學員以走秀方式展現習得技藝，以達成果展效益。

文創技藝：專業服務類及專業設計類課程，透過手工皮雕飾品及其他擬真小物等，來展示文創商品成果。

台南職業訓練成果展，五大主題展現台南特色與職訓成果。記者周宗禎/攝影
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台南職業訓練成果展，五大主題展現台南特色與職訓成果。記者周宗禎/攝影
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勞工局

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