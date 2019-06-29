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助無數青少年走向正途十多年 永康警獲少年保護績優獎

2019-06-29 12:33聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南永康警分局偵查隊巡佐范銘峯，10多年來用心少年保護工作，近兩年更一再破獲少年藥頭，績效表現佳，獲選內政部警政署107年績優少年保護工作人員，昨天下午至警政署接受署長頒獎表揚。

范銘峯謙虛表示，很榮幸能獲獎，非常感謝同事、學校協助，才能順利完成任務業務。范常接觸行為偏差的青少年，他認為其實他們本質並不壞，只是因個人、家庭、學校、環境等多重因素，讓他們一時迷途，期許自己能幫助更多青少年。

巡佐范銘峯畢業於警察專科學校專科進修班第18期，經歷保安警察第一總隊隊員、保安警察第五總隊隊員、台南縣警察局警員、台南市政府警察局巡佐，自94年起支援偵查隊辦理少年業務及執行春風、青春專案等工作，屢獲警察局評核為第1名或特優單位。

范辦理少年業務，常於寒、暑假陪伴轄內青少年參與活動，除舉辦籃球鬥牛賽、烤肉聯誼活動，鼓勵青少年從事正當休閒，另也透過法院與安養院參訪活動，協助18歲以下行為偏差的青少年，學習珍惜生命，建立正確的人生價值觀，多年來不少人因而受惠。

分局長戴崇贒表示，范巡佐多年來用心承辦少年業務，平時與各校教官保持密切聯繫配合，積極防制校園毒品與少年犯罪問題，本次獲獎實至名歸。

戴崇贒說，今年青春專案已開始，暑假期間分局會加強取締妨害青少年身心健康場所、查緝網路上不法資訊、防制教唆或引誘青少年犯罪或被害事件，並加強防制危險駕駛等行為，提醒家長應多關懷子女，陪伴參與正當休閒，避免青少年受到各種不法誘惑。

助無數青少年走向正途十多年，范銘峯獲少年保護績優獎。圖/警方提供
助無數青少年走向正途十多年，范銘峯獲少年保護績優獎。圖/警方提供
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警察行為偏差

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