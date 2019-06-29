美中貿易戰台商回流 期美科技投資16億台南蓋新廠

2019-06-29 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市政府經發局今天表示，持續協助因美中貿易戰回流之優質台商，健身器材專業廠商「期美科技股份有限公司」將在新吉工業區建置新廠，這是該公司除了在台南市設置研發中心外，加碼擴大投資於智慧製造，預計109年8月正式營運，未來將整合系統發展，達成全面資訊化管理，期壯大S-Team（臺灣健身器材優質聯盟）的國際競爭力與強化國際策略聯盟，本次新廠投資金額16億元，可新增就業機會270個，年產值可達17億元。

台南市經發局統計，截至目前，已落實回流本市之台商計有12案，總投資金額將達227.54億元、創造6281個就業機會，另審查中或洽談中計有5案，顯示台商為因應美中貿易戰加徵關稅影響，積極布局全球，並優先回台擴建生產，回流本市亦持續加溫。

市府也透過多元管道公私合作，除攜手中央相關部會、投資台灣事務所，並與相關台商組織或協會，以及本市工業區廠商協進會協力，協助企業加速媒合需求、解決五缺問題。

在用地部分，近期完成開發的「新吉工業區」已核准119家廠商進駐，目前持續踴躍租售中，其中第五、六區供廠商設定地上權及只租不售土地計有14.6公頃土地可供廠商設廠；

「七股科技工業區」預計108年下半年啟動開發及招商，將提供77.5公頃設廠用地，正辦理重劃的「麻豆工業區」，預估109年12月可提供約90公頃土地提供廠商進駐設廠。

市府也積極協助民間報編工業區、開發工業廠房、與相關公部門、國營企業合作開發，並投入未強化利用土地資訊收集與媒合，以吸引投資並活化土地效能，促進地方經濟發展。

經發局指出，針對已確定投資本市之廠商，除協助加速各項審查許可及發證（照）等行政流程，更針對廠商遭遇之各項投資障礙隨時召開跨局處會議在第一時間解決問題，重大投資案件由市長每月親自主持召開投資會報或即時協調中央協助解決，讓廠商放心投資與量產。

台南市政府經發局今天表示，持續協助因美中貿易戰回流之優質台商，健身器材專業廠商「期美科技股份有限公司」將在新吉工業區建置新廠，這是該公司除了在台南市設置研發中心外，加碼擴大投資於智慧製造，預計109年8月正式營運，未來將整合系統發展，達成全面資訊化管理，期壯大國際競爭力與強化國際策略聯盟，本次新廠投資金額16億元，可新增就業機會270個，年產值可達17億元。

台南市經發局統計，截至目前，已落實回流本市之台商計有12案，總投資金額將達227.54億元、創造6281個就業機會，另審查中或洽談中計有5案，顯示台商為因應美中貿易戰加徵關稅影響，積極布局全球，並優先回台擴建生產，回流本市亦持續加溫。

市府也透過多元管道公私合作，除攜手中央相關部會、投資台灣事務所，並與相關台商組織或協會，以及本市工業區廠商協進會協力，協助企業加速媒合需求、解決五缺問題。

在用地部分，近期完成開發的「新吉工業區」已核准119家廠商進駐，目前持續踴躍租售中，其中第五、六區供廠商設定地上權及只租不售土地計有14.6公頃土地可供廠商設廠；

「七股科技工業區」預計108年下半年啟動開發及招商，將提供77.5公頃設廠用地，正辦理重劃的「麻豆工業區」，預估109年12月可提供約90公頃土地提供廠商進駐設廠。

市府也積極協助民間報編工業區、開發工業廠房、與相關公部門、國營企業合作開發，並投入未強化利用土地資訊收集與媒合，以吸引投資並活化土地效能，促進地方經濟發展。