鄉下爺爺奶奶也變潮 數位老人手機、平板樣樣來

2019-06-29 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



「別笑我老，什麼iPad、iPhone，我都會I（哀）」！70多歲的曾老奶奶不服老，拿起手機向人露兩手，不論上網查資料，打遊戲，視訊通電，還有你賴我、我賴你，阿嬤都操作得應心順手，贏得滿場喝采，稱讚她是最現代化的潮奶奶。

雲林縣口湖鄉老人福利協進會下崙據點今天舉辦數位學習成果分享，由社區據點的老人表演精采舞蹈拉開序幕，現場有數位闖關及電腦體驗，以及老學員透過電腦製圖等技能的數位課程學習成果，琳瑯滿目，讓人宛若走進科技展，不知這全是老人的創作，令人驚艷。

口湖數位機會中心設計有趣的闖關卡，讓老人透過各種遊戲，認識多元的數位科技，尤其m-bot機器人的足球大賽，讓老人玩得入神，連坐輪椅的爺爺奶奶也打得又叫又跳，融入科技遊樂世界，另有VR虛擬實境、小米居家安全、農業自動控制、手機app數位刺繡、數位拍立得及雷射雕刻等關卡，又有智識又好玩。

駐點社工吳安祥表示，成果分享主要希望讓民眾了解，數位學習可以很多元很多樣，並貼近生活，讓老人了解數位世界不只局限於手機、平板及電腦的使用，也透過成果展把課堂中學員學習成果展現出來，讓學員有成就感，帶動學習的動力，情感交流，尤其數位科技已離不開生活，年紀大的前輩也一樣，學習是必要的。