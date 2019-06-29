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川習會登場 會前川習都強調美中的好關係

鄉下爺爺奶奶也變潮 數位老人手機、平板樣樣來

2019-06-29 11:14聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

「別笑我老，什麼iPad、iPhone，我都會I（哀）」！70多歲的曾老奶奶不服老，拿起手機向人露兩手，不論上網查資料，打遊戲，視訊通電，還有你賴我、我賴你，阿嬤都操作得應心順手，贏得滿場喝采，稱讚她是最現代化的潮奶奶。

雲林縣口湖鄉老人福利協進會下崙據點今天舉辦數位學習成果分享，由社區據點的老人表演精采舞蹈拉開序幕，現場有數位闖關及電腦體驗，以及老學員透過電腦製圖等技能的數位課程學習成果，琳瑯滿目，讓人宛若走進科技展，不知這全是老人的創作，令人驚艷。

口湖數位機會中心設計有趣的闖關卡，讓老人透過各種遊戲，認識多元的數位科技，尤其m-bot機器人的足球大賽，讓老人玩得入神，連坐輪椅的爺爺奶奶也打得又叫又跳，融入科技遊樂世界，另有VR虛擬實境、小米居家安全、農業自動控制、手機app數位刺繡、數位拍立得及雷射雕刻等關卡，又有智識又好玩。

駐點社工吳安祥表示，成果分享主要希望讓民眾了解，數位學習可以很多元很多樣，並貼近生活，讓老人了解數位世界不只局限於手機、平板及電腦的使用，也透過成果展把課堂中學員學習成果展現出來，讓學員有成就感，帶動學習的動力，情感交流，尤其數位科技已離不開生活，年紀大的前輩也一樣，學習是必要的。

一位進入虛擬世界的爺爺，自己變成年輕戰士，他說，玩樂中動腦也考驗反應，最重要讓自己感覺變年輕了。

雲林偏鄉阿公和阿嬤也會打虛擬遊戲。記者蔡維斌／翻攝
雲林偏鄉阿公和阿嬤也會打虛擬遊戲。記者蔡維斌／翻攝
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雲林偏鄉阿公和阿嬤的數位成果展，作品生動。記者蔡維斌／翻攝
雲林偏鄉阿公和阿嬤的數位成果展，作品生動。記者蔡維斌／翻攝
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雲林偏鄉阿公和阿嬤也會打電腦遊戲。記者蔡維斌／翻攝
雲林偏鄉阿公和阿嬤也會打電腦遊戲。記者蔡維斌／翻攝
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數位教育讓偏鄉老人了解數位生活。記者蔡維斌／翻攝
數位教育讓偏鄉老人了解數位生活。記者蔡維斌／翻攝
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數位教育讓偏鄉老人了解數位生活。記者蔡維斌／翻攝
數位教育讓偏鄉老人了解數位生活。記者蔡維斌／翻攝
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