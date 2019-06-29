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玉井芒果冰世界紀錄周年慶優惠多 洋人同行送一碗冰

2019-06-29 02:21聯合報 記者周宗禎╱即時報導

玉井芒果冰去年打破金氏世界紀錄。圖/主辦單位提供
玉井芒果冰去年打破金氏世界紀錄。圖/主辦單位提供
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觀光局西拉雅國家風景區管理處轄區台南玉井，去年成功以「玉井芒果冰」締造世界最大刨冰的金氏世界紀錄，今年主辦單位以「玉井芒果冰金氏世界紀錄週年慶」為主題，鼓勵外國遊客前來共襄盛舉，品嘗道地芒果冰，今天起到7月底，民眾只要帶外國朋友來玉井，就可免費吃一碗鮮芒果刨冰。

在地玉井商圈還結合衛生所等單位舉辦「無烟商圈」揭牌儀式，活動地點玉井北極殿有「突破金氏世界紀錄週年慶」系列活動，邀請業者参加，主舞台有象徵性的特大號冰，開幕典禮後舆來賓分享。

觀光局也號召全臺冰店7月1日至8月31日舉辦「仲夏天加一味」拍照打卡上傳活動，只要至活動配合店家吃冰打卡上傳指定粉絲團，就有機會獲得活動抽獎品，還有逾50家冰店專屬優惠。

西拉雅國家風景區表示，去年聯合在地商圈與店家一起打造全世界最大碗的芒果刨冰，總重1554公斤打破過去臺北所保持的1226公斤紀錄，締造世界紀錄。

今年為了慶祝破紀錄周年，活動期間今天6月29日至8月31日，推出折扣、折價、贈品，結合台南市農會走馬瀨農場入園優惠。

為了吸引外籍遊客吃玉井芒果冰，6月29日至7月31日間帶外國友人到玉井地區遊玩，上傳與店家合影並完成相關活動，即可免費共享一碗新鮮芒果刨冰，活動限量1000碗。

西拉雅管理處長許主龍表示，玉井是西拉雅轄內著名的芒果之鄉，慕名旅客多，希望藉打破金氏世界紀錄的芒果刨冰，與更多遊客分享西拉雅最驕傲的農特產，相關活動辦法見管理處官方臉書粉絲專頁公告。

玉井芒果冰世界紀錄周年慶優惠多，洋人同行送一碗冰。圖/主辦單位提供
玉井芒果冰世界紀錄周年慶優惠多，洋人同行送一碗冰。圖/主辦單位提供
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玉井芒果冰世界紀錄周年慶優惠多，洋人同行送一碗冰。圖/主辦單位提供
玉井芒果冰世界紀錄周年慶優惠多，洋人同行送一碗冰。圖/主辦單位提供
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芒果金氏世界紀錄國家風景區

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